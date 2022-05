Crédit Agricole se fait remarquer par des profits plus faibles que prévu

A la différence de ses concurrentes, BNP Paribas et Société Générale, Crédit Agricole a déçu au premier trimestre. En conséquence, l'action de la Banque verte est scotchée à la dernière place de l'indice CAC 40 depuis ce matin, perdant 3,65% à 10,02 euros. Elle a souffert de coûts plus élevés que prévu et dévoilé un ratio de solvabilité plus faible qu'anticipé.



Crédit Agricole SA a vu son résultat net part du groupe chuter de 47,2% à 552 millions d'euros alors BNP Paribas et Société Générale ont vu leurs profits progresser. Ils bénéficient d'une exposition plus importante aux activités de marché, qui ont soutenu la performance du secteur ce trimestre. Le consensus s'élevait à 588 millions de dollars.



L'établissement a enregistré un bond de 93% de son coût du risque à 741 millions d'euros du fait des provisions liées à la guerre en Ukraine. Le provisionnement des expositions sur la Russie s'est élevé à 389 millions d'euros et la provision pour risques sur fonds propres Ukraine à 195 millions d'euros.



Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. , a commenté : " S'agissant du conflit Russie-Ukraine, le Groupe fait le choix d'un provisionnement de prudence, alors que le niveau de risques avérés demeure faible ".



La banque précise que son exposition à la Russie a baissé de 1,1 milliard d'euros depuis le début du conflit et représentent 4,4 milliards d'euros à fin mars.



Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice net, part du groupe, a chuté de 18,9% à 756 millions d'euros. Le produit net bancaire a augmenté de 8,1% à 5,938 milliards d'euros alors que dans le même temps les charges d'exploitation sous-jacentes hors contribution au FRU (Fonds de Résolution Unique) ont augmenté dans des proportions plus importantes : + 10% à 3,5 milliards d'euros.



Autre mauvaise nouvelle du jour, le ratio de fonds propres durs a reculé plus que prévu, baissant de 90 points de base sur le trimestre à 11%.



S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, Crédit Agricole a confirmé l'engagement d'un taux de distribution à 50% et l'intention de verser 20 centimes additionnels au titre du dividende 2019 en 2023.