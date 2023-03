Crédit Agricole : une nomination chez CA CIB

Crédit Agricole fait part de la nomination d'Anne Hiebler comme responsable mondiale des fusions et acquisitions au sein du département Global Investment Banking de Crédit Agricole CIB à compter de ce 20 mars.



Anne Hiebler succède ainsi à Bertrand Peyrelongue, qui a choisi de faire valoir ses droits à la retraite. Basée à Paris, elle est rattachée dans ses nouvelles fonctions à Laurent Capes, responsable de Global Investment Banking.



Anne Hiebler bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil, des fusions et acquisitions et des transactions ECM. Depuis juin 2015, elle occupait la fonction de managing director au sein de Natixis Partners.



