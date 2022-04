Crédit agricole prend une participation de 9,2% dans Banco BPM

MILAN, 7 avril (Reuters) - Crédit agricole a annoncé jeudi avoir pris une participation de 9,2% dans la troisième plus grande banque d'Italie, Banco BPM.

Banco BPM explore depuis longtemps la possibilité d'une fusion et était déjà entré en discussions avec Crédit agricole en 2020, sans que celles-ci n'aboutissent.

La deuxième banque d'Italie UniCredit avait également préparé une offre de rachat sur Banco BPM mais a dû la suspendre lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, ont déclaré des sources à Reuters.

Crédit agricole a déclaré que la transaction montrait son appréciation de la "solide franchise" que représente Banco BPM, de ses bonnes perspectives financières et de son "équipe de direction forte et performante".

L'opération "renforce la relation solide avec Banco BPM", a déclaré le groupe français, ajoutant qu'il visait à étendre la portée de ses partenariats stratégiques avec la banque italienne, actuellement centrés sur le crédit à la consommation.

Crédit agricole a indiqué ne pas avoir demandé l'autorisation des autorités de surveillance pour franchir le seuil des 10%.

Banco BPM a précisé dans un communiqué distinct que la prise de participation de Crédit agricole n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable entre les deux banques.

"La qualité et l'importance de l'investisseur, ainsi que l'appréciation qu'il a exprimée pour notre banque représentent une reconnaissance claire de la valeur et du potentiel de Banco BPM", a déclaré la banque italienne. (Reportage Valentina Za et Andrea Mandala; version française Camille Raynaud)