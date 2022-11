EDF et Crédit Agricole CIB signent un prêt bilatéral "vert" d'un milliard d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'électricité EDF et la banque Crédit Agricole CIB ont annoncé vendredi la signature d'un prêt bilatéral "vert" d'un milliard d'euros afin de financer la maintenance du parc nucléaire existant d'EDF en France.

"Avec cette opération, EDF et Crédit Agricole CIB signent la première transaction dont les fonds seront entièrement dédiés aux investissements réalisés pour l'activité nucléaire" française, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué commun.

"Le prêt s'inscrit dans le programme industriel majeur du Grand Carénage qui vise à améliorer la sûreté et à poursuivre le fonctionnement des réacteurs du parc nucléaire au-delà de 40 ans", ont ajouté EDF et la banque de financement et d'investissement de Crédit Agricole SA.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2022 07:28 ET (12:28 GMT)