Euro 2020 : aux côtés du foot amateur, le Crédit Agricole soutient l'Equipe de France

Retrouver et partager la ferveur du football

Après de longs mois sans événement sportif et même si certains stades accueilleront le public en jauge réduite, l'Euro 2020 de football est particulièrement attendu. Les 51 matchs de la compétition seront organisés du 11 juin au 11 juillet dans 11 nations. L'équipe de France, championne du Monde en titre, est donnée parmi les favoris.

Pour soutenir les Bleus et fédérer les amoureux du sport, le Crédit Agricole déploie le dispositif « Plus que jamais réunis grâce aux Bleus ». Tout au long de la compétition, des temps forts seront organisés. Ainsi, outre une campagne d'affichage multimédia, plusieurs films digitaux feront le pont entre l'équipe de France et les clubs d'enfance des joueurs mettant en lumière le pouvoir rassembleur des Bleus et l'attachement du Crédit Agricole au football amateur :

un film de soutien aux Bleus par la voix de leurs clubs d'enfance ( voir le film )

une série « Anecdotes de Bleu » sur les joueurs de l'équipe de France avec : Sambou Tati, le premier entraîneur de Paul Pogba à l'US Roissy-en-Brie ( voir le film ), Pierre Silvi, le président du club du FC Cimiez où jouait Hugo Lloris( voir le film ), Antonio Riccardi, l'ancien coach de Kylian Mbappé à l'AS Bondy ( voir le film ), Raphaël Danna, l'ancien éducateur de Presnel Kimpembé à l'AS Eragny FC ( voir le film ), Alain Griezmann, le père d'Antoine Griezmann et président du club de l'UF Maconnais ( voir le film ).



En parallèle, des jeux et des live-matchs seront proposés sur les réseaux sociaux via les comptes @onatousuncotefoot pour encourager la ferveur et l'engagement des supporters autour du hashtag #ReunisGraceauxBleus.

Soutenir jusqu'à 200 clubs de football amateurs

Le sport amateur a été durement impacté par la crise sanitaire. L'arrêt des compétitions et des entrainements a fait chuter le nombre de licenciés et mis de nombreuses structures en difficulté.

Solidaire des clubs amateurs depuis le début de son engagement dans le sport, le Crédit Agricole a intégré à son dispositf un soutien aux clubs en région. En participant au jeu « Tous amateurs des Bleus » sur les réseaux sociaux, les internautes alimenteront une jauge solidaire en faveur des clubs de foot amateurs. Grâce à elle, jusqu'à 200 clubs en région recevront gracieusement des dotations en matériel d'entrainement pour pouvoir accueillir leurs licenciés dans les meilleures conditions.

*******

Le Crédit Agricole et le football : une histoire qui dure depuis 47 ans

Partenaire historique du football français depuis 1974, le Crédit Agricole poursuit son rôle d'acteur engagé dans la vie des territoires en soutenant le sport préféré des Français. Il accompagne dans leur pratique 2 millions de licenciés et plus 15 000 clubs de football amateurs, socle de son engagament.

Le Crédit Agricole est activement engagé dans tous les footballs, masculin ou féminin. Il est partenaire des équipes de France masculine et féminine et Espoirs, de la Coupe de France et de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est aussi associé aux Labels FFF et récompense 800 clubs amateurs chaque année pour leur exemplarité dans leur structuration, dans la manière dont ils forment les éducateurs, encadrent les jeunes ou intègrent le foot féminin. Cet engagement traduit concrètement la volonté du Crédit Agricole de promouvoir la transmission des valeurs citoyennes et éducatives du sport auprès des jeunes footballeurs.

Acteur du sport en région, le Crédit Agricole envisage le « Sport comme une école de la vie »

L'engagement du Crédit Agricole dans le sport s'appuie sur la conviction que le sport a d'extraordinaires pouvoirs, tant au niveau individuel que collectif. Ses valeurs sont utiles et permettent à chacun de se construire, de s'épanouir et d'être plus fort. Il crée du lien social et contribue positivement au vivre ensemble. C'est parce que le sport occupe une place importante dans la vie et dans le coeur des Français qu'il est important pour le Crédit Agricole de le soutenir partout en France :

au niveau national, en complément du partenariat avec la Fédération Française de football, le Crédit Agricole est partenaire de la Fédération Française de Judo,

36 autres disciplines sont accompagnées au niveau local par les Caisses régionales,

plus de 30 000 clubs, essentiellement amateurs, sont soutenus chaque saison et plus de 6 000 collaborateurs et administrateurs du Crédit Agricole sont impliqués bénévolement dans le sport en région.

L'ensemble des engagements du Groupe dans le sport est porté par une identité fédératice : « Le sport comme école de la vie ».

Retrouvez nos engagements :

https://www.ca-sportecoledevie.fret https://www.credit-agricole.fr/sports/

et sur instagram @sportecoledevie