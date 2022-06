Generalfinance fixe une fourchette de prix pour la cotation à Milan, et prévoit des débuts le 29 juin.

Dans le cadre de l'offre, qui se déroulera du 17 au 23 juin avant une entrée prévue sur le segment Star d'Euronext le 29 juin, Credit Agricole Italia [CAGR.PA] vendra un montant maximum de 2,1 millions d'actions.

Generalfinance a également scellé un accord avec le véhicule d'investissement First4Progress qui s'est engagé à investir jusqu'à 15 millions d'euros.

"La société prévoit d'utiliser le produit de la vente pour soutenir ses objectifs de croissance, axés sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et le renforcement de ses ratios de capital, dans le but d'améliorer son coût de financement et son profil de risque", a déclaré Generalfinance dans un communiqué en mai.