Generali rachète La Médicale pour 435 millions d'euros

Milan (awp/afp) - Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, a annoncé mardi avoir signé avec Crédit Agricole Assurances un accord sur l'acquisition de La Médicale, spécialiste de l'assurance des professionnels de la santé en France, pour 435 millions d'euros.

"Cette opération renforcera notre présence en France, l'un de nos principaux marchés", et s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2022-24 de Generali, axé sur la croissance, a commenté dans un communiqué son PDG Philippe Donnet.

Crédit Agricole Assurances, filiale du groupe bancaire mutualiste, et Generali avaient annoncé en novembre être entrés en "négociation exclusive" sur la cession de La Médicale.

La transaction, qui inclut le rachat du portefeuille de garanties décès de Predica commercialisé par La Médicale, devrait être finalisée dans le courant de l'année 2022 et reste soumise au feu vert des autorités compétentes.

Au cours du premier semestre de 2021, La Médicale et le portefeuille de garanties décès de Predica ont enregistré "de solides performances financières", avec des primes brutes de 286 millions d'euros et un bénéfice net d'environ 16 millions d'euros, selon le communiqué.

Cette opération de rachat "renforcera les segments santé et protection de Generali et l'ensemble de l'activité dommages en France d'un point de vue stratégique et commercial", souligne l'assureur.

La transaction "démontre notre approche disciplinée" en matière de fusions et acquisitions, en "cherchant toujours à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes", fait valoir M. Donnet.

Generali avait annoncé jeudi avoir signé des accords pour devenir l'actionnaire majoritaire de ses deux coentreprises en Inde, un marché qui devrait enregistrer "une croissance annuelle à deux chiffres".

afp/rp