Indosuez Wealth Management lance une nouvelle plateforme digitale

Indosuez Wealth Management lance un nouveau service digital à destination de ses clients sous convention conseil. Par le biais de leur espace e-banking, les clients auront accès à une plateforme présentant un large panel d’instruments financiers et regroupant les convictions et recommandations des experts d’Indosuez. " Cette plateforme permet de répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de digitalisation et d’autonomie " explique le gestionnaire de fortune du Groupe Crédit Agricole.A l'origine réservé aux conseillers de la banque, ce nouveau service en ligne a été développé en mode agile au sein de l'Innovation Lab d'Indosuez. Une vingtaine de clients ont participé au développement de cet outil selon un principe de co-construction. L'ensemble des retours des clients ont été implémentés et ont ainsi permis d'enrichir les fonctionnalités proposées. Dans les mois à venir, l'avis des clients continuera de venir alimenter la trame d'évolution du produit.