Insertion des jeunes : Sofinco s'engage auprès d'étudiants des Hauts-de-France aux côtés de l'association Aréli

Programme Emergence d'Aréli, un accompagnement sur le long terme

Dans le cadre du programme Emergence de l'association Aréli, Sofinco s'engage à soutenir financièrement trois étudiants des Hauts-de-France issus de milieux modestes et à les accompagner dans leur réussite scolaire et professionnelle grâce au parrainage de trois collaborateurs, et ce, pour une durée de 5 ans. Objectif : leur permettre de poursuivre les études qu'ils souhaitent, souvent longues, sélectives et coûteuses, afin de construire leur avenir professionnel à la hauteur de leur potentiel et de leur ambition. Les parrains auront pour mission de coacher les lauréats pendant leur scolarité et de les familiariser avec le monde de l'entreprise, afin de faciliter à terme leur insertion professionnelle.

Tous les ans, une promotion de 30 à 50 jeunes bacheliers des Hauts-de-France est sélectionnée pour rejoindre le programme. Challengés, épaulés dans leurs parcours vers l'emploi par un professionnel et un étudiant plus âgé, les lauréats sont également invités à entreprendre pour les autres en s'engageant dans des actions citoyennes. 739 jeunes ont été accompagnés depuis la création du programme Emergence en 2002.

L'insertion des jeunes, une priorité pour Sofinco

Dans le cadre de son Projet sociétal et de son approche « Sofinco for Good », Sofinco déploie un Plan Jeunesse ambitieux, contribuant ainsi aux engagements du groupe Crédit Agricole pour les jeunes. Axé sur l'insertion professionnelle, ce Plan Jeunesse vise à rapprocher les jeunes en difficulté du monde de l'entreprise, au travers de nombreuses actions. Présentation des métiers de l'entreprise à des collégiens issus des zones REP et REP+, soutien financier par des dispositifs d'aides exceptionnelles et des offres privilégiées, parrainage de jeunes talents, recrutement de 90 stagiaires, 160 alternants et 100 jeunes pour des jobs d'été en 2021… L'engagement de Sofinco auprès des jeunes est multiple et s'inscrit dans la durée.

« Avec notre participation au programme Emergence d'Aréli, nous renforçons notre engagement pour les jeunes et notre impact positif sur notre territoire des Hauts-de-France », déclare Laila Mamou, Directrice générale adjointe de Sofinco.