La filiale suisse d'Indosuez a plus que doublé ses gains l'an dernier

Zurich (awp) - Indosuez Suisse a bouclé 2022 sur un bénéfice net de 60,3 millions de francs suisses, un peu plus du double de celui dégagé lors de l'exercice précédent (28,1 millions). La direction de la filiale helvétique du groupe adossé au Crédit Agricole se félicite de la résilience de son modèle d'affaires, qui a permis de compenser l'impact négatif de conditions de marché "inédites" marquées par une forte volatilité.

Le total des produits d'exploitation s'est enrobé de 8,2% à 382,6 millions de francs suisses. Les recettes issues des commissions, principale source de revenus de l'établissement, se sont contractées de 6,3% à 173,6 millions, pouvait-on lire vendredi dans le rapport annuel de l'entreprise. Au bouclement de l'exercice, les avoirs administrés (AuM) se montaient à 37,35 milliards, soit 8,0% de moins que douze mois plus tôt.

Les opérations d'intérêts, dopées par les hausses de taux des principales banques centrales, se sont en revanche étoffées de 7,9% pour s'établir à 106,4 millions, alors que le résultat des activités de négoce, porté par la volatilité des marchés, a bondi de près de deux tiers à 86,1 millions. Les autres résultats ordinaires sont resté quasiment stables par rapport à 2021 (14,5 millions).

"De façon plus marquée encore qu'en 2020 et 2021, la volatilité des prix a créé des opportunités commerciales favorables aux sociétés de négoce international les mieux ancrées, qui constituent le coeur de notre clientèle", a souligné Camille Sednaoui, responsable de l'unité de financement et d'investissement (ITB), cité dans le document.

Au chapitre des charges, celles de personnel ont enflé de 2,3% à 189,1 millions et les restantes de 4,3% à 110,7 millions, débouchant sur un résultat brut en hausse de près d'un tiers (+32,7%) à 80,8 millions. La somme de bilan s'est contractée de 8,1% en rythme annuel, à 16,79 milliard de francs suisses.

Pour l'exercice en cours, la direction d'Indosuez Suisse n'a pas articulé d'objectif chiffré, mais entend concentrer ses efforts autour des thématiques énergétiques et environnementales. L'année 2023 marque également le lancement d'un nouveau plan triennal. Baptisé "Ambitions 2025", ce dernier sera piloté par Marc-André Poirier, qui a repris les rênes de l'entreprise le 1er décembre dernier.

