La valeur du jour à Paris - CREDIT AGRICOLE : feu vert du gendarme boursier italien au projet d'OPA sur Creval

Bonne nouvelle pour le Crédit Agricole. La Consob, l'équivalent italien de l'Autorité des marchés financiers, a donné son feu vert au projet d'offre de rachat en numéraire de la banque italienne Creval par Crédit agricole Italia. En Bourse, l'action Crédit Agricole cède 1,49% à 11,865 euros, lestée, comme les autres valeurs financières, par la baisse des taux longs. Selon Reuters, le gouvernement ne s'oppose pas non plus à l'offre alors que Rome pouvait bloquer cette offre réalisée dans un secteur stratégique.



Ces accords ouvrent la voie au lancement de l'offre au prix de 10,50 euros par action, soit un investissement total de 737 millions d'euros. Elle sera ouverte du 30 mars au 21 avril. La Banque Verte doit désormais convaincre certains actionnaires de la banque italienne, qui jugent inadéquat le prix offert par la banque française.



Les investisseurs attendent une amélioration de l'offre : le titre de la banque italienne évolue en effet au dessus de 10,50 euros depuis son annonce en novembre dernier et cote aujourd'hui 12 euros.



Lors de l'annonce des résultats 2020, la Banque Verte avait affiché sa confiant dans la réalisation de la transaction. A ce propos, le directeur général délégué, Xavier Muscat, a déclaré : " Je remarque qu'il n'y a pas de contre-offre, je suis donc particulièrement confiant dans le succès final du processus ".



De son côté, Creval a souligné en février dernier lors de la publication des comptes 2020 qu'une telle opération permettrait au Crédit Agricole d'obtenir un crédit d'impôts d'environ 350 millions d'euros grâce à une récente loi italienne destinée à faciliter la concentration du secteur. Elle évalue par ailleurs les synergies à 100 millions d'euros par an en se basant sur des rapports d'analystes, seulement pour les coûts. Ce montant ne représente donc qu'une évaluation partielle.



L'année dernière, la cible du Crédit Agricole a plus que doublé son bénéfice net, celui-ci passant de 56,2 millions d'euros à 113,2 millions d'euros.