La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole a mis fin à tout nouveau financement en Russie

24 heures après BNP Paribas, Crédit Agricole a annoncé hier soir la suspension de ses activités en Russie. En Bourse, le titre de la banque verte recule de 1,72% à 10,862 euros, pénalisé comme celui de ses concurrentes le recul des taux longs. Le groupe Crédit Agricole a précisé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale dans le pays depuis le début du conflit. Le 7 mars, la banque avait détaillé son exposition à la Russie et l'Ukraine.



La banque verte a pris contact avec les entreprises internationales clientes pour déterminer avec elles les modalités de suspension des services qui leur sont rendus localement par sa division de banque d'investissement, Crédit Agricole CIB, pour une mise en œuvre dans les prochaines semaines.



Pour rappel, la filiale de Crédit Agricole CIB présente en Russie comprend 170 collaborateurs russes, n'exerce pas d'activité de banque de détail. Elle a réalisé l'an dernier un résultat après impôt de 3,7 millions d'euros.



S'agissant de l'Ukraine, le groupe souligne que sa priorité, depuis le début de la guerre, est la mise en sécurité et l'apport de soutiens matériels et financiers aux 2400 collaborateurs de Crédit Agricole Ukraine : encore présents sur le territoire, ils restent mobilisés pour permettre la continuité des services essentiels aux clients. Le groupe vient de constituer un fonds solidaire de prévoyance pour accompagner les collaborateurs touchés de plein fouet par la guerre.



Un fonds de solidarité de 10 millions d'euros a été créé pour subvenir aux besoins des collaborateurs et des Ukrainiens victimes de la guerre.