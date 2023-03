Le Crédit Agricole lance une activité de fusions-acquisitions et de banque d'investissement en Chine

La nouvelle unité, Credit Agricole (Beijing) Advisory Services, se concentre sur les fusions et acquisitions transfrontalières, y compris les achats, les cessions et les levées de fonds, a indiqué la banque dans un communiqué lundi.

L'unité, qui a démarré ses activités le 10 mars, est supervisée par Huai Yang, qui en est le responsable, précise la banque.

Cette nouvelle structure stratégique renforcera les capacités de la banque à mettre en relation les clients locaux et internationaux avec les opportunités d'investissement, à la fois entrantes et sortantes, offertes par la deuxième plus grande économie du monde", a déclaré Jean-François Deroche, responsable régional senior de la banque pour l'Asie-Pacifique.

Auparavant, la banque servait ses clients chinois à partir de sa base offshore.

Certaines banques internationales accélèrent leur expansion en Chine, le gouvernement ayant accordé quelques licences importantes depuis le début de l'année.

La banque britannique Standard Chartered a obtenu l'autorisation de créer une nouvelle unité de courtage de titres en janvier, et J.P. Morgan et Morgan Stanley ont été autorisées à prendre la pleine propriété de leurs unités de fonds en janvier et février, respectivement.