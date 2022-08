Les actions européennes poursuivent leur repli

PARIS, 24 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mercredi et plusieurs d'entre elles s'acheminent vers un quatrième repli consécutif, les investisseurs restant à l'écart des actions face à la double crainte d'une récession et d'une poursuite de la hausse des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 perd 0,44% à 6.332,78 points vers 07h40 GMT, au plus bas depuis le 28 juillet. À Londres, le FTSE 100 cède 0,53% et à Francfort, le Dax recule de 0,51%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,44%. Ce dernier accuse désormais un recul de près de 3% depuis vendredi dernier et le CAC 40 une baisse de plus de 3,5%. Après une série d'indicateurs confirmant le risque de récession aux Etats-Unis comme en Europe, les marchés attendent désormais le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, vendredi lors du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming. Mais la plupart des observateurs s'attendent à ce qu'il réaffirme la volonté de la banque centrale de poursuivre la remontée des taux d'intérêt, une perspective défavorable aux actions. "Son message principal tournera autour de la détermination de la Fed à maîtriser l'inflation, même si une telle politique risque d'entraîner l'économie américaine dans une récession", estime ainsi David Norris, gérant et associé de TwentyFour AM, dans une note à ses clients. Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge, les replis les plus marqués étant pour les compartiments cycliques des matières premières (-1,25%), de la distribution (-1,00%) et des banques (-0,86%). À Paris, la lanterne rouge du CAC 40 est pour ArcelorMittal , qui perd 2,26% tandis que Kering cède 1,26% et Crédit agricole 1,28%. En hausse, le groupe de luxe suisse Richemont gagne 1,23% après avoir annoncé la vente d'un peu plus de la majorité du capital de Yoox Net-a-Porter. (Rédigé par Marc Angrand)