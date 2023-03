Les banques françaises bien placées pour résister aux chocs en 2023 -Fitch

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les grandes banques françaises sont bien placées pour résister aux chocs et aux difficultés pour leurs revenus en 2023, grâce à des fondamentaux sains et à la vigueur des résultats dégagés en 2021 et 2022, indique Fitch Ratings dans une note publiée mercredi. L'agence d'évaluation financière anticipe néanmois une "légère baisse de la rentabilité" cette année, sous l'effet de la compression des marges d'intérêt due à une réévaluation des passifs plus rapide que celle des actifs en France, de tensions sur les coûts et d'une hausse des charges de dépréciation des prêts. Le ratio moyen des prêts dépréciés devrait ainsi passer de 2,6% en 2022 à 3% d'ici à la fin de 2023, estime l'agence. Mais dans l'ensemble, "la diversification de leurs activités, la stabilité de leurs bénéfices et la prudence de leurs profils de risque aideront [les banques françaises] à gérer la pression sur les marges dans la banque de détail en France", souligne l'agence, en précisant que les établissements les moins diversifiés et les plus actifs à l'international "subiront les pressions les plus fortes". (vvenck@agefi.fr) ed: LBO

