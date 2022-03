Les valeurs bancaires européennes chutent alors que de nouvelles entreprises coupent leurs liens avec la Russie

Les créanciers et les investisseurs ayant des liens avec la Russie ont coupé leurs liens avec le pays en raison des sanctions occidentales, tandis que d'autres ont cherché à rassurer leurs actionnaires en leur disant que l'impact direct pourrait être limité.

Le gestionnaire d'actifs français Carmignac et la société de services professionnels britannique EY sont les derniers en date à avoir annoncé lundi qu'ils rompaient leurs liens.

Carmignac a déclaré qu'il n'achèterait pas de titres russes et qu'il se séparerait de ses actifs existants, tandis qu'EY a déclaré qu'il supprimait ses liens avec ses activités en Russie, à la suite de mesures similaires prises par ses rivaux KPMG et PwC.

L'une des principales banques françaises, le Crédit Agricole, a été la dernière à détailler son exposition à la Russie et à l'Ukraine, indiquant qu'elle s'élevait à environ 6,4 milliards d'euros (6,95 milliards de dollars) au total pour les expositions au bilan et hors bilan.

Le créancier a déclaré que ces expositions étaient d'une "taille limitée et de bonne qualité" et qu'elles étaient étroitement surveillées, ajoutant qu'elles n'auraient pas d'impact sur la distribution de son dividende de 2021.

Le géant bancaire suisse UBS a également détaillé son exposition directe à la Russie dans son rapport annuel, la chiffrant à 634 millions de dollars à la fin de 2021. La banque a déclaré que son exposition directe était limitée et qu'elle avait été réduite depuis, bien qu'elle puisse être affectée par les sanctions.

Graphique : Actions des banques européennes, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanddozpa/european%20banks.JPG L'indice des actions bancaires de la zone euro a chuté de 9,5 % pour atteindre son niveau le plus bas en 13 mois dans les premiers échanges lundi, avant de réduire ses pertes. Il était en baisse de 4% à 1115 GMT.

Les actions bancaires ont fortement chuté à mesure que la crise s'aggravait, les investisseurs se préparant au coût économique du conflit.

Les créanciers ayant des activités en Russie - dont l'autrichien Raiffeisen, l'italien UniCredit et le français Société Générale - ont été particulièrement touchés, et tous trois ont enregistré des baisses à deux chiffres tôt lundi.

Les États-Unis et l'Europe envisagent d'interdire les importations de pétrole russe, ce qui, selon les analystes, pourrait aggraver les prix de l'énergie et l'inflation et freiner la reprise. La Grande-Bretagne a déclaré lundi qu'elle envisageait également une interdiction similaire.

(1 $ = 0,9204 euros)