Mobilité électrique de luxe : CA Auto Bank signe un partenariat avec Lucid

Le développement de CA Auto Bank se poursuit, s'affirmant comme une référence en matière de mobilité verte. La banque, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance, a conclu un partenariat avec Lucid Europe B.V., qui distribue en Europe les voitures électriques de luxe de la société californienne au design distinctif et aux performances impressionnantes.

Dans le cadre de cet accord, CA Auto Bank proposera ses solutions financières sur mesure, qui comprennent des crédits et des locations, pour aider les entreprises clientes et les particuliers dans leur sélection de véhicule parmi la gamme Lucid. Les véhicules sont facilement accessibles à l'achat et à la configuration sur les sites internet de Lucid. L'accord comprend le modèle actuel de Lucid, la Lucid Air, lauréate du prix World Luxury Car of the Year 2023, dans ses versions Pure, Touring, Grand Touring et Dream Edition.

Le partenariat sera dans un premier temps actif sur 3 marchés où les immatriculations de véhicules électriques (BEV) ont considérablement augmenté au premier semestre de cette année : en Allemagne (en hausse de 31,7 %), aux Pays-Bas (en hausse de 97,5 %) et en Suisse (en hausse de 28,7 %). Une étape supplémentaire qui confirme que CA Auto Bank s'impose comme la nouvelle « mobility bank for a better planet », proposant des solutions pour faciliter la transition énergétique du secteur.

"Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés d'une marque prestigieuse et innovante comme Lucid, dans sa conquête du marché européen", a déclaré Giacomo Carelli, Directeur général de CA Auto Bank. "Cet accord renforcera notre expertise, avec pour partenaire une entreprise qui adopte la même démarche, visant l'innovation et la durabilité : une avancée pour devenir un leader européen de la mobilité verte."