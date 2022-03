Parc éolien offshore Hornsea 2 : Ørsted s'associe à AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances

Hornsea 2 est actuellement en construction et sera le plus grand parc éolien offshore au monde lors de sa mise en service dans le courant de l'année 2022. Cette transaction valorise l'entreprise à 3,0 milliards GBP et devrait être finalisée au second semestre 2022 après la mise en service du parc éolien et l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances détiendront alors chacun 25 % du projet. La participation de 50 % des investisseurs dans Hornsea 2 sera financée par une combinaison de fonds propres et d'un financement senior multi-tranches accordé par 30 banques, comprenant une tranche couverte garantie par EKF, l'agence danoise de crédit à l'exportation. Ce financement a été organisé et structuré par Ørsted.

Couvrant une zone offshore de 462 km², Hornsea 2 se situe à 89 km des côtes du Yorkshire dans la région de Hornsea, l'une des plus grandes zones de développement éolien offshore au monde. D'une capacité de 1,3 GW, Hornsea 2 fournira suffisamment d'électricité verte pour couvrir les besoins de plus de 1,3 million de foyers par an. Hornsea 2 est un projet clé pour permettre au gouvernement britannique d'atteindre l'objectif de 40 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2030.

Ørsted fournira des services d'exploitation et de maintenance (O&M) pendant 20 ans à partir de sa base O&M au port de Grimsby, la plus grande base O&M de parcs éoliens offshore au monde. En outre, Ørsted fournira aux nouveaux partenaires des services d'équilibrage et l'accès à long terme au marché de l'électricité renouvelable produite par Hornsea 2.

Martin Neubert, Chief Commercial Officer et Deputy Group CEO chez Ørsted : « Nous sommes ravis de nous associer à AXA IM Alts et Crédit Agricole Assurances, deux investisseurs institutionnels internationaux de premier plan qui s'engagent à accélérer la transition énergétique vers une économie neutre en carbone conformément à l'Accord de Paris, favorisant ainsi le remplacement urgent des énergies fossiles par des énergies renouvelables. »

Mark Gilligan, Head of Infrastructure Equity chez AXA IM Alts : « Notre stratégie d'investissement est axée sur la décarbonisation, l'électrification et la numérisation. Ces priorités sont au cœur de la transition énergétique. Hornsea 2 nous permet de participer activement à la décarbonisation et à l'électrification du Royaume-Uni. Cette transaction majeure répond à notre volonté d'investir, pour le compte de nos clients, des activités essentielles à faible émission de carbone et d'être un partenaire de choix à long terme pour des opérateurs tels que Ørsted. »

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances : « Nous sommes fiers d'annoncer ce nouveau partenariat qui soutient la transition énergétique. Cet investissement dans Hornsea 2, le plus grand parc éolien offshore au monde, s'inscrit pleinement dans les engagements climatiques du groupe Crédit Agricole en faveur d'une économie bas carbone. Cette opération contribuera également aux objectifs de Crédit Agricole Assurances de doubler ses investissements dans les énergies renouvelables et d'atteindre une capacité installée de 11 GW d'ici 2025 ».

Duncan Clark, Responsable de la région Royaume-Uni chez Ørsted : « Nous nous réjouissons de coopérer avec nos nouveaux partenaires et de continuer à soutenir l'engagement du Royaume-Uni à décarboniser l'électricité d'ici 2035. Ørsted a investi plus de 14 milliards GBP au Royaume-Uni à ce jour, et lorsque Hornsea 2 sera pleinement opérationnel cette année, nos parcs éoliens fourniront plus de 7 % de l'électricité britannique. Nous nous attachons maintenant à aider le Royaume-Uni à atteindre son objectif de 40 GW et ses ambitions dans l'éolien offshore d'ici 2030, une étape importante dans la transition énergétique qui représente plus de 60 milliards GBP d'investissements au Royaume-Uni, tout en favorisant une chaîne d'approvisionnement de l'éolien offshore britannique de premier plan et la création de plus de 40 000 emplois au cours des prochaines années. »

Les informations fournies dans le présent communiqué ne modifient pas les prévisions financières d'Ørsted pour 2022.

En plus de ce qui précède, l'EBITDA 2022 d'Ørsted, y compris les nouveaux accords de partenariat, devrait être nettement supérieur à l'EBITDA de 24,3 milliards DKK réalisé en 2021.

La transaction est assujettie à la mise en service complète du projet Hornsea 2 et à certaines approbations réglementaires, y compris des autorités de concurrence compétentes, et devrait être finalisée au second semestre 2022.

De plus amples informations sur la transaction sont disponibles sur orsted.com/investors.

À propos de Hornsea 2

Le parc éolien offshore Hornsea 2 est actuellement en construction à 89 km au large du Yorkshire. Une fois achevé, il portera la capacité installée d'Ørsted au Royaume-Uni à plus de 6 300 MW. Le parc éolien a commencé à produire de l'électricité le 20 décembre 2021.

Lorsqu'elles seront pleinement opérationnelles, les éoliennes de Hornsea 2 pourront produire 1,3 GW d'électricité propre, faisant de Hornsea 2 le plus grand parc éolien offshore opérationnel au monde, devant son projet frère Hornsea 1.

S'étendant sur une zone offshore de 462 km², Hornsea 2 dispose de 165 éoliennes à la pointe de la technologie qui fourniront de l'électricité verte à l'équivalent de plus de 1,3 million de ménages, soit tous les ménages du Grand Manchester.

