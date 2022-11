Prudence avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent autour de l'équilibre, voire en légère baisse, en début de séance jeudi avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 6412,51 points vers 08h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 gagne 0,04% et à Francfort, le Dax avance de 0,03%.



L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,14%.



Wall Street a clôturé en nette baisse mercredi alors que l'espoir d'une large victoire du camp républicain - dont la politique est jugée plus favorable aux actions - aux élections de mi-mandat s'est affaibli au fil des heures.



En l'absence des résultats définitifs, les investisseurs sont tournés vers la publication à 13h30 GMT des données sur l'inflation américaine en octobre qui ne manqueront pas d'alimenter les débats sur le rythme du resserrement monétaire de la Fed.



Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur une accélération de la hausse des prix à la consommation (CPI) à 0,6% d'un mois sur l'autre et sur un ralentissement à 8,0% sur un an.



En Bourse, Crédit agricole perd 4,69% après avoir fait état de revenus et d'une situation de capital inférieurs aux attentes au troisième trimestre.



En tête du CAC 40, Engie gagne 4,91% après avoir annoncé une forte révision à la hausse de ses prévisions pour 2022 et un bond de ses résultats au titre des neuf premiers mois de l'exercice. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)