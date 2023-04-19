Worldline et Crédit Agricole veulent créer un acteur majeur des paiements en France

19 avril (Reuters) - Worldline SA:
* CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ENTRENT EN NÉGOCIATIONS
EXCLUSIVES
POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES POUR LES COMMERÇANTS EN
FRANCE
* ALLIANCE UNIQUE POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR SUR LE PLUS
GRAND
MARCHÉ DES PAIEMENTS D'EUROPE CONTINENTALE, REPRÉSENTANT 700 MDS
D'EUROS DE VOLUME DE CA COMMERÇANT (MSV)
* AVEC CREDIT AGRICOLE, PROJET DE CRÉATION D'UNE
CO-ENTREPRISE
OPÉRATIONNELLE EN 2025
* 2023-2024 : PHASE COMMUNE D'INVESTISSEMENTS DE 80 MILLIONS
D'EUROS FINANCÉS PAR WORLDLINE ET CRÉDIT AGRICOLE
* A PARTIR DE 2025 : OPÉRATIONNALISATION EFFECTIVE DE LA
CO-ENTREPRISE COMMENÇANT À GÉNÉRER DU CA ET DU REVENU BRUT
D'EXPLOITATION
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(Gdansk Newsroom)