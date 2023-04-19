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Worldline et Crédit Agricole veulent créer un acteur majeur des paiements en France

19/04/2023 | 07:50
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19 avril (Reuters) - Worldline SA:

* CRÉDIT AGRICOLE ET WORLDLINE ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR DES SERVICES POUR LES COMMERÇANTS EN FRANCE

* ALLIANCE UNIQUE POUR CRÉER UN ACTEUR MAJEUR SUR LE PLUS GRAND MARCHÉ DES PAIEMENTS D'EUROPE CONTINENTALE, REPRÉSENTANT 700 MDS D'EUROS DE VOLUME DE CA COMMERÇANT (MSV)

* AVEC CREDIT AGRICOLE, PROJET DE CRÉATION D'UNE CO-ENTREPRISE OPÉRATIONNELLE EN 2025

* 2023-2024 : PHASE COMMUNE D'INVESTISSEMENTS DE 80 MILLIONS D'EUROS FINANCÉS PAR WORLDLINE ET CRÉDIT AGRICOLE

* A PARTIR DE 2025 : OPÉRATIONNALISATION EFFECTIVE DE LA CO-ENTREPRISE COMMENÇANT À GÉNÉRER DU CA ET DU REVENU BRUT D'EXPLOITATION Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Dette nette 2023 - - -
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Rendement 2023 6,66%
Capitalisation 32 901 M 36 076 M -
Capi. / CA 2023 1,38x
Capi. / CA 2024 1,33x
Nbr Employés 71 652
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