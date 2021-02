« LCL City Energy » : Une nouvelle identité sonore pour une banque résolument urbaine

LCL a souhaité créer une identité sonore durable,qui lui appartienne, et qui véhicule ses valeurs et ses ambitions : devenir la première des banques urbaines.

Au fur et à mesure de son histoire, la notoriété de LCL s'est construite au travers de différentes identités sonores empruntées à des artistes. Depuis 2018, le territoire publicitaire de LCL s'appuyait sur la musique « Under Pressure » de David Bowie et Queen.

Aujourd'hui, LCL va plus loin en créant une musique à son image, reflet de l'énergie positive et de l'effervescence de la ville. Facilement mémorisable, « LCL City Energy » va renforcer l'attribution à la marque en la rendant plus forte et plus claire dans l'environnement publicitaire.

Fort de sa signature urbaine « LCL. Ma vie. Ma ville. Ma banque. » et cette nouvelle identité sonore, LCL dispose de tous les attributs de marque pour laisser une empreinte forte et durable.

« LCL City Energy » exprime le caractère et la forte personnalité de LCL : une marque entreprenante et énergique, dont la tonalité naturelle est rock.

« LCL est une marque puissante dans le paysage bancaire français qui bénéficie d'une forte notoriété. Je suis fier de notre nouvelle identité sonore « LCL City Energy » » qui représente ce que nous sommes. J'y retrouve le dynamisme, l'énergie et l'optimisme de nos clients et de nos collaborateurs. » déclare Michel MATHIEU, Directeur général LCL.

Une campagne de lancement sur Deezer

« LCL City Energy » est déclinée sur les différents canaux de communication de LCL : films publicitaires, créations digitales, centres de relation clients…

A l'initiative de Sixième Son, pour ce lancement, LCL s'est associé à Deezer au travers d'une campagne publicitaire d'un mois à compter du 15 février et du sponsoring de deux playlists (80's Pop RocketBest of rock of all times).

La campagne sera également événementialisée sur lcl.fr et ses réseaux sociaux.