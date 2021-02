AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU VENDREDI 19

FEVRIER 2021 EN FRANCE

PARIS (awp/afp) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au vendredi 19 février 2021 (heure de Paris):

(+) Nouvel élément

(*) Modification ou précision

LUNDI 15 FÉVRIER 2021

ECO

(+) - 11H15 - PARIS - Point presse de Bruno Le Maire et de Thierry Breton sur le renforcement de la politique industrielle européenne et le développement de Projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC), sur l'espace ainsi que sur le plan de relance européen - Bercy

SOCIAL

(+) - 11H00 - PARIS - Conférence de presse de 7 syndicats de médecins et pharmaciens salariés du secteur privé associatif (en visioconférence)

(+) - 14H30 - PARIS - Conférence de presse du syndicat de pharmaciens FSPF (en visioconférence)

MARDI 16 FÉVRIER 2021

ECO

15H00 - SAINT-NAZAIRE - Présentation aux Chantiers de l'Atlantique des avancées du nouveau système de propulsion vélique "Solid Sail"

(+) - 16H30 - PARIS - Audition de Jean-Baptiste Djebbari sur la stratégie nationale portuaire par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable - Sénat - En ligne

DIVERS

09H00 - PARIS - Point Presse IFPEN : Quelles perspectives pour les marchés de l'énergie et la transition écologique ? - Digital

(+) - 10H00 - LENS - Conférence de presse de la direction de l'entreprise qui souhaite implanter une usine géante de batteries, "Gigafactory", à Douvrin - Communauté d'Agglomération de Lens Liévin 21 rue Marcel Sembat

(+) - 17H00 - PARIS - Point presse sur les mobilités dans les espaces peu denses en 2040 par la Délégation sénatoriale à la prospective - En visioconférence

MERCREDI 17 FÉVRIER 2021

ECO

(*) - 09H30 - PARIS - Auditions des fonds Meridiam et Ardian dans le cadre des travaux du comité de suivi Veolia-Suez par les commissions des affaires économiques du Sénat et de l'aménagement du territoire et du développement durable - Sénat - En visioconférence

(+) - 10H30 - PARIS - Auditions de Philippe Brassac, président de la Fédération bancaire française (FBF) et directeur général de Crédit agricole S.A., Olivier Mareuse, directeur des gestion des actifs et directeur des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et des consignations, Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor, et Valérie Plagnol, économiste, présidente du Cercle des épargnants sur le thème : " Comment mieux orienter et mobiliser l'épargne financière des ménages liée à la crise sanitaire pour soutenir la reprise ? " par la commission des finances - Sénat - En ligne.

DIVERS

(*) - 11H00 - PARIS - Présentation de l'appel lancé par André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme "Pour une Politique Agricole Commune juste, au service des productions durables et de nos territoires de montagne" - Assemblée Nationale 33 quai d'Orsay (7e) Salle des Conférences de presse

JEUDI 18 FÉVRIER 2021

ECO

09H00 - PARIS - La coopération Agricole organise une conférence - Débat : Economie Zen quelle équation pour la chaine alimentaire - Digitale.

DIVERS

08H30 - PARIS - Visioconférence de l'AJEF avec Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef - En ligne et sur inscription.

(+) - 11H00 - PARIS - Conférence de presse en ligne du FIDA à l'issue du conseil des gouverneurs qui aura élu son prochain président - En ligne.

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021

DIVERS

(+) - 09H00 - FESSENHEIM - Conférence de presse sur l'impasse financière du territoire de Fessenheim un an après l'arrêt de la centrale

