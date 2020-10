CREDIT AGRICOLE : Assurances prend une participation de 50% dans Europ Assistance France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Crédit Agricole Assurances et Europ Assistance ont annoncé la signature d’un accord de partenariat qui se traduira, en janvier 2021, par une prise de participation de Pacifica (filiale assurances dommages de Crédit Agricole Assurances) à hauteur de 50% du capital d’Europ Assistance France, principale entité de services d’Europ Assistance portant l’expertise et les moyens du groupe sur le marché français.A compter de janvier 2022, Crédit Agricole Assurances et ses filiales confieront l'intégralité de leurs activités d'assistance en France à Europ Assistance qui deviendra l'assisteur partenaire des assureurs du groupe Crédit Agricole (Predica, Pacifica, CAMCA, La Médicale).Pour Crédit Agricole Assurances, l'objectif est d'élargir son offre de services, l'activité d'assistance s'inscrivant pleinement dans les ambitions du groupe Crédit Agricole avec notamment, l'accompagnement de ses clients dans tous leurs moments de vie.La finalisation de la transaction, prévue début janvier 2021, est soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.