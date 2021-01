CREDIT AGRICOLE : Creval pousse à un relèvement du prix de l'offre

Le conseil d'administration de Creval, compte tenu également des activités menées à ce jour par ses conseillers, a indiqué qu'il continuera à travailler dans le but de poursuivre la création de valeur pour tous les actionnaires de Creval, " sans négliger aucune option stratégique " et en mettant l'accent sur les résultats obtenus par la banque.



La banque italienne a fait cette déclaration alors que Crédit Agricole propose 10,50 euros par action, soit une prime de 21,4 % par rapport au dernier cours de Credito Valtellinese avant l'annonce de l'offre de rachat.



Creval souligne avoir pris acte des vues exprimées par certains de ses actionnaires, qui jugent inadéquat le prix offert par la banque française. Son conseil d'administration a aussi pris note que l'action de la banque évolue au-dessus de ce prix. Dans une telle configuration, le marché signale que les investisseurs anticipent une amélioration de l'offre. Jusqu'à présent, Crédit Agricole s'est refusé à le faire.

Creval a aussi mis en avant l'atteindre plus rapidement que prévu de certains de ses objectifs et le niveau élevé de son ratio de solvabilité.



La banque italienne souligne enfin que l'établissement français obtiendrait un crédit d'impôts d'environ 350 millions d'euros grâce à une récente loi italienne destinée à faciliter la concentration du secteur.