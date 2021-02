CREDIT AGRICOLE : Goldman Sachs revalorise

Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de 13,60 euros à 14,50 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Crédit Agricole après l'annonce des résultats du troisième trimestre. Le bureau d'études a rehaussé de plus de 20% ses estimations de bénéfice par action pour 2021 et de 6% pour la période 2022-2024.



" La combinaison d'une contribution élevée aux résultats des activités de collecte d'actifs et de la flexibilité du capital au sein du groupe Crédit Agricole au sens large, comme le démontre la politique innovante de dividende 2020, confortent notre recommandation d'Achat ", ajoute le broker.