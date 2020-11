CREDIT AGRICOLE : Jefferies reste positif sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Acheter et son objectif de cours de 11,40 euros sur Crédit Agricole après l'annonce de l'OPA sur Creval. Selon le bureau d'études, cette opération est stratégiquement sensée car elle accroît les parts de marché du groupe en Italie, permet des synergies de coûts et de revenus, consomme un montant limité de capital excédentaire et comporte un risque d'exécution limité.