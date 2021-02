CREDIT AGRICOLE : UBS revalorise

UBS a relevé son objectif de cours de 11,50 euros à 12 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Crédit Agricole après l’annonce des résultats du quatrième trimestre. Le bureau d’études a rehaussé de 4% à 6% ses estimations de bénéfice par action pour la période 2021-2023 car il anticipe des revenus légèrement plus élevés et des dépréciations un peu plus faibles que prévu.