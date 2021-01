CREDIT AGRICOLE : investit 100 millions d'euros dans l'aéronautique

Crédit Agricole a indiqué apporter "un appui significatif" au fonds d'investissement aéronautique créé pour renforcer les fonds propres des entreprises françaises stratégiques de cette filière fragilisée par la crise sanitaire et économique actuelle, préparer l'après crise, les accompagner dans leur développement et soutenir la consolidation du secteur.



Crédit Agricole, grâce à la mobilisation collective des Caisses Régionales, de LCL et de Crédit Agricole S.A., investit 100 millions d'euros aux côtés de l'État, des quatre principaux industriels du GIFAS - Airbus, Dassault, Safran et Thalès -, et de Tikehau Capital.