CREDIT AGRICOLE : le marché salue l'OPA sur CREVAL

La rumeur courait déjà depuis quelques mois. Ce matin, la filiale italienne de Crédit Agricole S.A a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat en numéraire sur sa concurrente, Credito Valtellinese (Creval). Cette opération est bien accueillie, le titre Crédit Agricole (+3,67% à 9,28 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40. Les autres banques sont aussi bien orientées, la perspective de la concentration du secteur bancaire en Europe est positive, notamment du point de vue de la valorisation.La banque française propose 10,50 euros par action Creval, représentant une prime de 21,4 % par rapport au dernier cours de Credito Valtellinese. Crédit Agricole a déjà des relations avec Credito Valtellinese, dont elle détient 9,8% du capital va Credit Agricole Assurances. Cette opération va représenter un investissement total de 737 millions d'euros de la part de Credit Agricole Italia pour acquérir 100% du capital de Credito Valtellinese.L'Italie est loin d'être une terre étrangère pour la banque française où elle a réalisé 15% de son résultat net, part du groupe, en 2019 et sur les 9 premiers mois de 2020. En 2019, CA Italia comptait 962 agences et de plus de 2 millions de clients pour un total bilan de 65 milliards d'euros. Pour sa part, Creval Credito compte environ 0,7 million de clients répartis sur un réseau de 355 agences et affiche 1,5 % de part de marché au niveau national.Alors que Crédit Agricole faisait l'objet de rumeurs sur son intérêt pour Banco BPM ou CreVal en Italie, Société Générale estimait que le rachat de la seconde semble correspondre mieux aux signaux prudents donnés par la direction en matière de fusions et acquisitions. Cette analyse était partagée par JPMorgan car il s'agit d'une transaction de taille limitée.