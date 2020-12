CREDIT AGRICOLE: les exigences prudentielles de la BCE inchangées

Crédit Agricole SA a été informé par la BCE des exigences de capital applicables pour 2021, confirmant les niveaux des exigences Pilier 2 (P2R) existants, soit 1,5% pour le groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole SA. Crédit Agricole SA devra respecter au 1er janvier 2021 un ratio CET1 d'au moins 7,9%, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l'exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5% et coussin contra-cyclique estimé à 0,02% au 1er janvier 2021).



Crédit Agricole SA, en sa qualité d'organe central du groupe Crédit Agricole, bénéficie pleinement du mécanisme interne de solidarité légal ainsi que de la flexibilité de circulation du capital au sein du groupe Crédit Agricole. Son ratio CET1 phasé s'élève à 12,6% au 30 septembre 2020, soit 4,7% au-delà de l'exigence minimale de 7,9%, et son ratio CET1 non phasé s'élève à 12,4% à la même date.