Credit Agricole : Amundi et BNY Mellon annoncent une alliance technologique dans le domaine de la gestion d'actifs et de la conservation

Cette solution « Front-to-back » totalement intégrée permet aux gérants de disposer d'outils plus efficaces et d'avoir l'ensemble de l'information directement à disposition et en temps réel. Les gérants bénéficient ainsi :

d'informations en continu sur les positions de leurs portefeuilles grâce à des « widgets » intégrés notamment sur la Trésorerie, la piste d'audit des transactions sur titres, ou l'analyse détaillée de la valeur liquidative au niveau du front et du back office, ce qui leur permettra de prendre leurs décisions d'investissement de façon optimale ;

d'un workflow totalement automatisé et simplifié tout au long du cycle de vie des investissements de leurs portefeuilles assurant ainsi une parfaite cohérence de ses données avec celles de son dépositaire, ce qui limite les risques d'erreur et optimise également les décisions.

Cette solution s'adresse en priorité aux gérants d'actifs basés au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Akash Shah, Responsable de la stratégie et de la gestion de la clientèle monde de BNY Mellon, a déclaré : « BNY Mellon a poursuivi un modèle de construction d'alliances stratégiques profondes et de grande envergure avec les meilleurs fournisseurs dans leur domaine, et nous sommes heureux de collaborer avec une organisation innovante, telle qu'Amundi. Nous partageons un engagement en faveur de l'excellence, un souci constant du client et une culture entrepreneuriale qui en font une alliance puissante. Ensemble, nous contribuons à transformer le cycle de vie des investissements et à atteindre les objectifs stratégiques les plus importants de nos clients. »

Yves Perrier, Directeur Général d'Amundi, a déclaré : « Amundi a toujours considéré la technologie comme un facteur clé de différenciation dans l'industrie de la gestion d'actifs, et a développé ses propres progiciels grâce à des équipes de haut niveau. Depuis 3 ans, Amundi fait bénéficier des clients partenaires de ces progiciels. Cette alliance que nous concluons avec cette grande institution financière qu'est BNY Mellon nous permettra d'accéder à de nouveaux marchés et d'étendre notre couverture géographique. »

Guillaume Lesage, Directeur du Pôle Opérations, Services et Technologie d'Amundi, a précisé : « Amundi a développé une plateforme unique, ALTO*, à la fois innovante, basée sur une technologie open-source, mais aussi robuste et performante, capable de gérer tous types d'actifs, dans tous les pays. Amundi peut également compter sur des équipes dédiées, ayant une capacité reconnue à transformer les modèles opérationnels, et à installer rapidement des progiciels. Ceci a permis de convaincre des dizaines de clients, en Europe et en Asie, d'adopter ALTO* comme solution 100% cloud. BNY Mellon, grâce à son expertise numérique, son orientation client et sa forte présence mondiale, est un fournisseur de premier rang pour apporter des solutions innovantes aux gestionnaires d'actifs. »

Roman Regelman, Directeur Général de BNY Mellon Asset Servicing et responsable du numérique, a précisé : « ALTO* apporte une nouvelle perspective sur une technologie traditionnelle. Notre approche centrée sur le client et l'architecture ouverte nous permet d'intégrer de manière transparente la plateforme ALTO* à notre suite inégalée de capacités de services de titres offerts par la plateforme OMNI. Cette première phase de notre coopération se concentrera sur les opérations front-to-back et la liquidité, un aspect prioritaire pour les gérants de portefeuille, les Directeurs d'investissement, les responsables des risques et les responsables opérationnels. »