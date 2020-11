Credit Agricole : CACIB et Indosuez Wealth Management lancent une division dédiée aux grandes fortunes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole CIB (CACIB) et Indosuez Wealth Management ont annoncé lundi la création de Private Investment Banking, une nouvelle division dédiée à l'accompagnement des grandes fortunes et holdings familiales.

"Associant les expertises mondiales des banquiers conseil et des banquiers privés, Private Investment Banking s'appuie sur la plateforme de services de Crédit Agricole CIB, d'Indosuez Wealth Management et sur l'écosystème du groupe Crédit Agricole", a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.

L'équipe intervient sur un "périmètre géographique mondial", dans plus de 45 pays.

Cette initiative s'inscrit dans le Projet Client du groupe Crédit Agricole. "Elle vise à accompagner les holdings familiales et leurs actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie de long terme en mettant à profit les synergies entre la banque de financement et d'investissement et la gestion de fortune", souligne le communiqué.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 05:32 ET (10:32 GMT)