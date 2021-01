Credit Agricole : Crédit Agricole Consumer Finance annonce une nouvelle gouvernance

La nouvelle gouvernance, placée sous la Direction générale de Stéphane Priami, a pour objectif de renforcer la fluidité, les synergies et la communication avec les différentes entités de CA Consumer Finance, ainsi que la réponse à leurs enjeux business.

La nouvelle répartition des supervisions au sein du Comité exécutif du groupe CA Consumer Finance est la suivante :

Valérie Wanquet est nommée second dirigeant effectif et devient DGA International, Finance et Juridique Groupe.

Jérôme Hombourger , DGA en charge du Développement et de la Stratégie Groupe, se voit confier la mission de coordonner les synergies au sein du pôle Services Financiers Spécialisés de Crédit Agricole S.A., qui regroupe CA Consumer Finance et Crédit Agricole Leasing & Factoring.

Dominique Pennelier devient DGA Industrialisation et Synergies avec le groupe Crédit Agricole.

Jean-Etienne Hedde est nommé Directeur Risques, Contrôle permanent, Crédit et Conformité.

Anne Laimé conduit la nouvelle Direction Smart Conso, qui sert les banques de proximité du Groupe Crédit Agricole en France (Caisses Régionales de Crédit Agricole et LCL). Elle est rattachée à Dominique Pennelier.

Laila Mamou , en sa qualité de DGA de Sofinco en charge du Développement, représente les activités de la filiale française du groupe CA Consumer Finance à son Comité exécutif.

Guillaume Soler devient Directeur du Secrétariat général, Communication et Engagement sociétal.

Dominique Pasquier, Directeur général d'Agos Ducato (Italie), Richard Bouligny, Directeur des Partenariats automobiles internationaux, et Cédric Postel-Vinay, Directeur des Ressources humaines groupe, voient leur mandat inchangé.

BIOGRAPHIES

Valérie Wanquet commence sa carrière en 1988 dans l'audit chez PricewaterhouseCoopers. Elle rejoint le Crédit Lyonnais en 1991 comme Responsable de la Comptabilité des marchés de capitaux. En 1999, elle intègre l'agence de Singapour en tant que Contrôleur financier, puis en 2001 celle de Hong-Kong et devient Directrice financière Asie en 2003.

En 2007, elle est nommée Chief Operating Officer de Crédit Agricole Corporate Investment Bank Chine. De 2011 à 2013, elle exerce la fonction de Regional Chief Financial Officer avant de devenir Chief Operating Officer pour CA Corporate Investment Bank Hong Kong et Asie.

Valérie Wanquet rejoint CA Consumer Finance en 2016 en qualité de Directrice financière groupe. En juillet 2019, elle prend en outre la responsabilité du Secrétariat central, du Juridique et des Relations institutionnelles, et du Crédit groupe, avant d'être nommée second dirigeant effectif et Directrice générale adjointe International, Finance et Juridique Groupe en janvier 2021.

Valérie Wanquet est diplômée de l'ESSEC et expert-comptable.

Après avoir rejoint le groupe d'assurance-crédit Euler Hermes en 1991, en tant que Fondé de pouvoir de la Société Française de Factoring, Jerôme Hombourger fonde en 1996 Elysées Factor, joint-venture établie avec le Crédit Commercial de France (HSBC France).

De 2000 à 2006, il occupe plusieurs fonctions de direction au sein du groupe Eurofactor et participe à la fusion entre Eurofactor et Transfact (filiale d'affacturage du Groupe Crédit Agricole).

En 2006, il rejoint la Direction de la Stratégie et du Développement de Crédit Agricole S.A., en qualité de responsable de la Stratégie métiers, puis en 2008 le Pôle Caisses Régionales en tant que Directeur de l'Animation de la Distribution.

Fin 2010, il rejoint CA Consumer Finance au poste de Directeur de l'Audit interne groupe. En octobre 2014, il est nommé Directeur général adjoint de CA Consumer Finance en charge du Développement et de la Stratégie Groupe. En janvier 2021, il se voit confier en complément la mission de coordonner les synergies au sein du pôle Services Financiers Spécialisés de Crédit Agricole S.A., qui regroupe CA Consumer Finance et Crédit Agricole Leasing & Factoring.

Jérôme Hombourger, ancien élève de l'INSEAD, est titulaire d'une maîtrise en Sciences de Gestion de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne et d'un Certificat d'Administrateur de l'IFA/Sciences Po.

Dominique Pennelier entame sa carrière en 1986 au sein d'une SSII spécialisée dans le domaine bancaire, avant de rejoindre le Crédit Mutuel en 1993 en tant que Responsable Etudes et Développement dans le domaine Titres-Finances. En 1999, il devient Responsable du Développement informatique pour les domaines Epargne financière pour le Groupe Crédit Mutuel - CIC. De 2001 à 2004, il occupe la fonction de Directeur des Systèmes d'information du pôle Banque et Titres chez CDS - IXIS. Il devient membre du Directoire de CDS - IXIS en 2004.

Dominique Pennelier intègre le Groupe Crédit Agricole en 2005, en qualité de membre du Comité exécutif et Directeur des Systèmes d'information et de l'Organisation de Crédit Agricole Investor Services (CACEIS).

Il rejoint le groupe CA Consumer Finance au poste de Directeurs des Systèmes d'information. En août 2017, il en est nommé Directeur général adjoint, en charge de la Sécurité et des Systèmes d'information groupe. En janvier 2021, il devient DGA Industrialisation et Synergies avec le groupe Crédit Agricole.

Dominique Pennelier est titulaire d'une maîtrise en Méthodes Automatisées de Fabrication.

Jean-Etienne Hedde a démarré son parcours professionnel en 1993 chez Slibail, filiale de crédit-bail du Crédit Lyonnais. En 2003, il rejoint l'Inspection générale de LCL. De 2007 à 2010, au sein de la Direction des Risques et du Contrôle permanent, il crée le département Pilotage des risques et pilote le projet Bâle II.

En 2010, il intègre CA Consumer Finance France et prend en charge la Direction de la Prévention des risques et de l'Innovation. De 2015 à 2020, il est Directeur financier de CA Consumer Finance France.

Après avoir piloté la création du projet d'entreprise de Sofinco à partir de février 2020, il est nommé Directeur des Risques, du Contrôle permanent et de la Conformité du groupe CA Consumer Finance en juin 2020. En janvier 2021, il prend en complément la responsabilité de la ligne métier Crédit et devient Directeur des Risques, du Contrôle permanent, de la Conformité et du Crédit du Groupe CA Consumer Finance.

Jean-Etienne Hedde est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Anne Laimé débute sa carrière chez Disneyland Paris en 1990, où elle participe au projet d'ouverture à Marne-la-Vallée dans le domaine du recrutement ou dans le développement des partenariats avec les professionnels du tourisme.

Elle rejoint la Caisse régionale du Crédit Agricole de Gironde en 1999 en tant que Chef de service Marketing. En 2001, elle crée le Service Marketing et Communication commerciale de la Caisse régionale d'Aquitaine suite à la fusion des Caisses régionales des Landes, du Lot et Garonne, et de la Gironde. En 2006, elle prend la responsabilité du Service Organisation avec le pilotage notamment de bascules informatiques.

En 2014 et 2015, elle rejoint la Fédération Nationale du Crédit Agricole sur des projets stratégiques puis Crédit Agricole Consumer Finance France en tant que Directrice Développement des partenaires bancaires. En janvier 2021, elle est nommée Directrice de la nouvelle Business Unit Smart Conso qui sert les banques de proximité du Groupe Crédit Agricole en France (Caisses régionales de Crédit Agricole et LCL).

Anne Laimé est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Compiègne.

Laila Mamou a rejoint Wafasalaf, filiale de CA Consumer Finance au Maroc, en 1990 comme responsable du Contrôle de gestion. Elle s'est ensuite vu confier la Direction du Contrôle des risques puis celle du Développement commercial.

En 2004, Laila Mamou devient Présidente du Directoire de Wafasalaf.

En novembre 2018, elle est nommée Directrice Filiales et Participations du groupe CA Consumer Finance. Elle est aujourd'hui DGA de Sofinco en charge du Développement.

Laila Mamou est diplômée d'une maîtrise de gestion des entreprises - option finance - de l'Université d'Aix-Marseille et d'un DESS gestion des administrations et services publics de l'IAE de Caen.

Guillaume Soler débute sa carrière en 1993 dans le développement commercial au sein d'un groupe international technologique, avant de la poursuivre essentiellement dans l'univers de la banque.

Intégrant Crédit Agricole S.A. en 1999, il y développe l'approche internet pour le compte des Caisses régionales.

Après un passage de 4 ans dans le Groupe BPCE à la Direction de la Distribution sur les problématiques digitales, il rejoint la direction de la Banque de détail de la Fédération Bancaire Française en 2011, travaillant dans les domaines du crédit, du logement et du développement durable.

Il intègre CA Consumer Finance France en 2015 en tant que Secrétaire général. Il est nommé Directeur de la Coordination DG, Communication et Engagement sociétal du groupe CA Consumer Finance en avril 2020, puis Directeur du Secrétariat général, Communication et Engagement sociétal en janvier 2021.

Guillaume Soler est diplômé de l'Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (Paris).