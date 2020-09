Credit Agricole : Crédit Agricole S.A. confirme son engagement sur le marché Panda avec sa seconde émission obligataire benchmark de 1 milliard de CNY à 3 ans

L'Institut Montaigne et le Comité Médicis publient aujourd'hui un rapport intitulé « Le capitalisme responsable : une chance pour l'Europe ». Jean-Dominique Senard, président du Groupe Renault, vice-président de l'Institut Montaigne, et Yves Perrier, directeur général d'Amundi, président du comité Médicis, y appellent l'Europe à devenir le continent du capitalisme responsable. Celui-ci doit assurer la prospérité de notre continent et l'indépendance des nations et des entreprises européennes.

Ce rapport définit des priorités claires : libérer des financements de long terme pour les entreprises responsables, reprendre la main sur l'information comptable, financière et extra-financière, et créer un cadre juridique commun.