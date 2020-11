Credit Agricole : Creval qualifie l'OPA de Crédit Agricole SA d'"inattendue et non sollicitée"

PARIS/BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Credito Valtellinese (Creval) a qualifié mercredi "d'inattendue et de non sollicitée" l'offre publique d'achat (OPA) lancée lundi par Crédit Agricole Italia, filiale de Crédit Agricole SA, sur son capital.

Dans un communiqué publié mercredi soir, Creval a expliqué que son conseil d'administration avait examiné la communication de Credit Agricole SA relative à cette OPA "non sollicitée et inattendue" et a annoncé son intention de nommer des conseillers financiers et juridiques face à cette offre.

La communication de Creval est intervenue alors qu'un de ses actionnaires, la société d'investissement britannique Petrus Advisers, a affirmé mercredi dans une lettre adressée aux administrateurs et à la direction de la banque italienne qu'elle ne soumettrait pas ses titres à l'offre de Crédit Agricole Italia, de 10,50 euros par action.

"Après avoir mené différents scénarios d'évaluation, nous pensons que l'offre de 10,50 euros par action est inadéquate, car elle est de nature opportuniste et sous-évalue considérablement Credito Valtellinese", a déclaré Petrus Advisers dans cette lettre.

Jeudi, l'action Creval recule de 0,4% à 11,30 euros, soit un prix supérieur à l'offre de Credit Agricole Italia.

La société d'investissement basée à Londres évalue la juste valeur de l'action Creval à plus de 14 euros. Petrus Advisers juge également trop faible la prime proposée par Credit Agricole Italia, de 21,4% par rapport au dernier cours avant l'annonce de l'opération publique d'achat. La société d'investissement souligne que cette prime est inférieure à la moyenne historique payée dans des opérations de fusions-acquisitions en Italie, de l'ordre de 25% à 35%. La société d'investissement a également prévenu que l'offre actuelle accordait des bénéfices disproportionnés à Credit Agricole Italia.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; et Mauro Orru, Dow Jones Newswires +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2020 05:35 ET (10:35 GMT)