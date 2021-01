Credit Agricole : La banque privée à l'international de Société Générale choisit Azqore pour son offre de gestion des systèmes d'information et des opérations de back-office

A travers ce contrat, Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management spécialisée dans l'exécution de systèmes d'information et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la gestion de fortune, fournirait ces services à la banque privée Société Générale à l'international. Seraient concernés les entités Société Générale Private Banking au Luxembourg, à Monaco et en Suisse ainsi que le Groupe Kleinwort Hambros, dont le siège est à Londres.

L'expertise d'Azqore permettrait à la banque privée de Société Générale et à ses clients de bénéficier de services enrichis en matière de traitement des opérations et de digitalisation, grâce à une plateforme industrielle mutualisée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et la compétitivité.

« Dans un métier en pleine transformation où l'environnement est toujours plus exigeant, cette collaboration nous permettra d'offrir à nos clients des services enrichis, tout en améliorant l'efficacité du modèle opérationnel de notre banque privée à l'international. En nous appuyant sur le savoir-faire et l'expertise technologique d'Azqore, nous pourrons entièrement nous concentrer sur la gestion des relations de long-terme avec nos clients, qui est au cœur de notre rôle de banquier privé », déclare Patrick Folléa, Directeur de la banque privée de Société Générale.

« Cet accord s'inscrit dans la stratégie du groupe Crédit Agricole de mutualiser ses plateformes industrielles avec des partenaires de qualité du secteur financier. Il conforte par ailleurs les ambitions d'Indosuez Wealth Management et de Capgemini, en tant qu'actionnaires d'Azqore, de créer une référence majeure du secteur des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour la Gestion de Fortune. La pertinence de la stratégie d'Azqore est encore renforcée dans le contexte actuel où l'accélération de la transformation digitale est une priorité pour tous », ajoute Jacques Prost, Président d'Azqore et Directeur Général du groupe Indosuez Wealth Management.



« Notre plateforme technologique unique, constituée d'un « Core Banking » enrichi de logiciels de référence dans le monde de la gestion de fortune grâce à un écosystème de Fintech parmi les plus innovantes saura répondre aux usages de demain des banquiers privés et de leurs clients. L'efficacité opérationnelle et la diversification des prestations qui sous-tendent cet accord contribueront à améliorer la proposition de valeur et à la réussite de la transformation digitale de la banque privée. Celui-ci permettra également à Azqore de renforcer sa présence et son offre de services en Europe, à partir de Luxembourg où il prévoit d'ouvrir prochainement des bureaux, puis au Royaume-Uni », conclut Pierre Dulon, Directeur Général d'Azqore.

La réalisation de cet accord est soumise à l'approbation des organes et autorités compétents. La migration au sein d'Azqore des opérations de back office et services informatiques associés pour les entités de Société Générale concernées se ferait de manière échelonnée sur plusieurs années, à partir de 2022.