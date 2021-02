Credit Agricole S A : Yapla devient partenaire de LCL et offre ainsi l'opportunité aux associations clientes de la banque de se digitaliser

Yapla, logiciel de paiement et gestion tout-en-un pour associations, les accompagne dans cette transformation digitale. Grâce à des fonctionnalités de gestion des membres, de création d'événements, de campagnes de dons ou encore d'édition de site Web en ligne, la plateforme offre l'opportunité aux associations de prendre un tournant dans leur organisation interne.

Toutes les associations, quelle que soit leur taille, peuvent choisir entre 4 forfaits: « Décollage » qui est gratuit, ou bien les forfaits « Envol », « Orbite » et « Galaxie », respectivement à 19€, 49€ et 99€ par mois.

Afin de soutenir toujours plus intensément l'engagement des associations, Yapla et LCL viennent de nouer un partenariat qui permettra à plus de 30 000 associations clientes de la banque de bénéficier du forfait « Envol » gratuitement, soit une économie de 228€ par an.

Pour ce faire, une association identifiée comme cliente LCL n'aura qu'à créer un compte sur la plateforme Yapla, pour bénéficier d'avantages conséquents comme des réductions supplémentaires de 20% sur les forfaits « Orbite » et « Galaxie », offrant une liberté totale à l'association dans l'outil de paiement et de gestion en ligne avec ses adhérents.

« LCL, partenaire historique du monde associatif, est heureux de renforcer son offre digitale en offrant à ses clients l'accès à Yapla. Ces solutions facilitent le quotidien de nos clients, leur permettent de se développer au mieux dans un environnement en plein bouleversement et finalement de renforcer leur action sur ce qui est le cœur de leurs causes » déclare Cédric HURAULT, Directeur Marché des Professionnels et Petites Entreprises chez LCL.

Pascal JARRY, président de Yapla, « Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec LCL et ainsi pouvoir accompagner encore plus d'associations en France dans leurs transitions digitales. Ces organisations rejoindront les quelque 10 000 associations qui nous font déjà confiance et pourront envisager l'avenir sereinement grâce à une solution tout-en-un qui leur fera gagner du temps au quotidien ».