Crédit Agricole : acquisition de 30% du capital d'EF Solare

Associé à CA Vita, sa filiale italienne d'assurance-vie, Crédit Agricole Assurances annonce l'acquisition de 30% du capital d'EF Solare auprès de F2i Sgr, le principal fonds d'infrastructure italien, qui conserve les 70% du capital restant via son Troisième Fonds.



Grâce à ce nouvel investissement, 'Crédit Agricole Assurances et CA Vita renforcent leur stratégie en faveur de la transition énergétique en Europe, et participent à l'ambition du groupe Crédit Agricole de se positionner d'ici 2022 comme leader européen dans les investissements responsables', annonce Crédit Agricole.



EF Solare a atteint une puissance installée de 955 Mégawatts pour ses centrales opérationnelles, et de près de 2 Gigawatts pour son pipeline de projets en développement, ce qui positionne l'entreprise comme l'un des plus grands opérateurs européens d'énergies photovoltaïques renouvelables.



