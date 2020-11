Credit Agricole : compte acquérir Credito Valtellinese pour 737 mlns d'euros

(Actualisation: réaction de marché, commentaire d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Crédit Agricole SA a annoncé que sa filiale à 75,6% Crédit Agricole Italia lançait ce lundi une offre publique d'achat pour acquérir la totalité des actions de la banque italienne Credito Valtellinese.

A la suite de cette annonce, l'action Credit Agricole SA gagne 3,5% à la Bourse de Paris, à 9,26 euros, signant l'une des plus fortes hausses du CAC 40. Les analystes de Jefferies considèrent que cette acquisition "fait sens" d'un point de vue stratégique, en permettant au groupe bancaire d'augmenter sa présence en Italie et de dégager des synergies de coûts et de revenus alors que les risques d'exécution sont limités.

Le prix de cette offre, entièrement libellée en numéraire, s'établit à 10,5 euros par action, ce qui correspond à un investissement total de 737 millions d'euros pour racheter 100% du capital de Credito Valtellinese. Ce prix représente une prime de 21,4% par rapport au cours de clôture de la banque italienne vendredi.

"L'offre dépend de l'obtention par Crédit Agricole Italia d'au moins 66,67% du capital social avec droit de vote de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia conservant le droit discrétionnaire de renoncer à la condition susmentionnée si au moins 50% du capital avec droit de vote de Credito Valtellinese plus 1 action sont acquis", a expliqué la banque dans un communiqué.

Crédit Agricole SA s'attend à ce que la transaction soit relutive au niveau de son bénéfice par action à partir de 2022 et qu'elle génère un retour sur investissement de plus de 10% dès trois ans, sur la seule base des synergies de coûts et de refinancement.

Une fois réalisée, l'opération devrait également avoir un impact négatif évalué à moins de 20 points de base sur le ratio Common Equity Tier one (CET1) de Crédit Agricole SA.

Credito Valtellinese affiche un bilan de 24 milliards d'euros et a réalisé un produit net bancaire de 600 millions d'euros en 2019. Son acquisition permettra à Crédit Agricole Italia de devenir la septième banque italienne en termes d'actifs et de clients - au nombre de 2,8 millions - et de posséder une part de marché d'environ 5% en Italie, deuxième marché domestique du groupe Crédit Agricole. L'opération lui permettra, par exemple, de doubler sa part de marché en Lombardie, pour la porter à 6%.

