Crédit Agricole : déprécie de 900 mlns d'euros la survaleur de Crédit Agricole Italia

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Crédit Agricole SA (CASA) a annoncé mardi l'inscription dans ses comptes d'une dépréciation d'environ 900 millions d'euros sur l'écart d'acquisition - aussi appelé "goodwill" ou survaleur - de sa filiale Crédit Agricole Italia.

"Cette dépréciation [...] sera enregistrée dans les comptes consolidés du quatrième trimestre 2020 de Crédit Agricole SA à hauteur d'environ 900 millions d'euros et du Groupe Crédit Agricole à hauteur d'environ 1 milliard d'euros", a indiqué la banque dans un communiqué.

La dépréciation annoncée s'explique par le maintien prolongé de taux d'intérêts très bas "qui pèsera sur les marges d'intérêt de Crédit Agricole Italie et donc sur sa valeur d'utilité pour Crédit Agricole SA et le Groupe Crédit Agricole", a expliqué CASA.

La banque a précisé que cette charge n'aurait aucun impact sur ses ratios de solvabilité, ni sur ceux du Groupe Crédit Agricole, "les écarts d'acquisition étant intégralement déduits des fonds propres prudentiels".

Cette dépréciation "sera classée en élément spécifique et n'affectera donc pas le résultat sous-jacent de Crédit Agricole SA ou du Groupe Crédit Agricole, ni l'actif net tangible", a ajouté CASA. Elle n'aura par ailleurs "aucun effet non plus sur sa capacité distributive et donc le dividende qui sera proposé à l'assemblée générale du 12 mai 2021", a précisé la banque.

December 15, 2020 13:01 ET (18:01 GMT)