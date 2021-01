Crédit Agricole : nominations chez Crédit Agricole CIB

Le Conseil d'administration de Crédit Agricole CIB a pris acte de la démission de François Marion de son mandat de Directeur général délégué avec effet au 1er janvier 2021.



Le Conseil d'administration a nommé, à compter du 1er janvier 2021, Jean-François Balaÿ, Olivier Bélorgey et Pierre Gay comme Directeurs généraux délégués et seconds dirigeants effectifs en application du Code monétaire et financier.



' Cette nouvelle Direction Générale permet une représentation plus équilibrée des deux grands pôles que sont les métiers (financements et marchés) et les fonctions de support ' indique le groupe.



