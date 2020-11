Crédit Agricole : offre d'achat sur Credito Valtellinese

Le conseil d'administration de Credito Valtellinese (Creval) annonce dans un communiqué que sa direction s'est réuni hier pour examiner l'offre publique d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Creval par le Crédit Agricole.



' Cette offre lancée par Crédit Agricole Italia est inattendue et non sollicité ' indique la direction.



Credito Valtellinese a indiqué vouloir prendre en accord avec le président, des conseillers financiers et juridiques pour assister le conseil d'administration dans le cadre de cette offre.



