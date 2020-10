Crédit Agricole : partenariat avec Korian pour Petits-fils

14/10/2020 | 13:33

Korian annonce que sa filiale Petits-fils, deuxième réseau privé français d'aide à domicile pour personnes âgées en perte d'autonomie, a conclu un accord de partenariat avec Crédit Agricole pour accompagner ses futurs franchisés dans leur démarche de financement.



Dans le cadre de ce partenariat coordonné par Crédit Agricole CIB, Foncaris (filiale de Crédit Agricole SA) centralise les demandes de financement des franchisés et agit comme apporteur d'affaires auprès des 39 Caisses régionales du groupe bancaire.



Principalement implanté dans les villes de plus de 100.000 habitants, Petits-fils a triplé de taille en deux ans et compte à ce jour 150 agences. Il souhaite désormais étendre sa présence au coeur des villes moyennes (de 30.000 à 100.000 habitants).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.