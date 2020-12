Crédit Agricole : renforcement du partenariat CACF-Banco BPM

Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Banco BPM annoncent avoir signé le 18 décembre, un accord renforçant leur partenariat global dans le crédit à la consommation en Italie à travers Agos Ducato (dont CACF détient 61% et Banco BPM 39%).



Cet accord introduit quelques évolutions dans ceux signés fin 2018, évolutions comprenant des capacités supplémentaires pour Agos Ducato qui lui permettront d'étendre davantage sa base commerciale et d'améliorer son coût de refinancement.



Il prévoit aussi la prolongation, jusqu'au 31 juillet 2023, de la date limite d'exercice d'une option portant sur une participation de 10% détenue par Banco BPM dans Agos Ducato, au prix d'exercice initialement convenu de 150 millions d'euros.



