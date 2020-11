Crédit agricole : en ligne au 3e trimestre, le trading compense les provisions

PARIS (Reuters) - Crédit agricole SA a fait état mercredi d'une contraction de 18,5% de son résultat net au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, les activités de marché ayant permis de compenser la hausse des provisions pour risque de crédit.

Le véhicule coté du groupe Crédit agricole indique que son bénéfice net s'est élevé à 977 millions d'euros sur le trimestre contre 1,199 milliard un an plus tôt. Dans la banque de financement et d'investissement, les revenus du groupe ont augmenté de près de 10%, dopés par les activités de marché surtout dans les originations obligataires. En revanche, la banque a relevé un ralentissement de l'activité dans les financements structurés, à l'exception du secteur des télécoms. Alors que l'Europe fait face à une seconde vague de contaminations au nouveau coronavirus, contraignant des Etats à renforcer les restrictions ou imposer de nouveaux confinements, la banque a augmenté de 80% ses provisions pour risque de crédit. Philippe Brassac, le directeur général de la banque, a souligné lors d'une conférence de presse en ligne que l'environnement de risque s'était stabilisé au cours du troisième trimestre.

Il a aussi indiqué espérer un retour à la normal l'an prochain sur les dividendes que les régulateurs européenns ont demandé de suspendre cette année en raison de la crise sanitaire.

"Tout a été fait pour donner le signal que le système bancaire et le système financier seraient assez solides pour financer l'économie. Toutes les décisions (des régulateurs, ndlr) ont été prises pour montrer que tout le capital était mobilisé sur le financement de l'économie", a dit le dirigeant.

