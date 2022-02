CDM : Résultats financiers 2021 25/02/2022 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 CRÉDIT DU MAROC : DES RÉSULTATS EN FORTE CROISSANCE Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s'est réuni le 24 février 2022, sous la présidence de Monsieur Ismaïl Fassi-Fihri, pour examiner l'activité et les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 par le Directoire. ENCOURS CRÉDITS ENCOURS RESSOURCES BILAN 43 897 46 079 44 525 46 239 +5 %+3,9 % Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams CRÉDITS HABITAT CRÉDIT À LA CONSOMMATION 14 686 15 687 +6,8 % 3 689 -2,3 % 3 605 Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams I- DES PERFORMANCES FINANCIERES NOTABLES FAISANT RESSORTIR UN RESULTAT NET PART DU GROUPE DE 627,4 MILLIONS DE DIRHAMS UNE CROISSANCE SOUTENUE DES CRÉDITS - ENCOURS CRÉDITS +5,0 % Au cours de l'exercice 2021,Crédit du Maroc a poursuivi sa mobilisation pour accompagner la reprise de l'économie marocaine avec des emplois clientèle qui s'apprécient de 5,0 % à 46 079 millions de dirhams. Les crédits aux particuliers affichent une progression de 4,9 % à 19 268 millions de dirhams grâce à une bonne dynamique de la production qui se hisse à 4 288 millions de dirhams en 2021. Sur le marché des entreprises, Crédit du Maroc enregistre une performance favorable sur les crédits court terme avec une croissance de 5,9 %. Pour leur part, les crédits l'équipement et le crédit-bail clôturent l'année 2021 sur des baisses respectives de 1,1 % et 2,5 % dans un contexte économique marqué par le ralentissement de l'investissement. UNE DYNAMIQUE FAVORABLE DE LA COLLECTE - ENCOURS RESSOURCES BILAN +3,9 %, RESSOURCES HORS BILAN +5,5 % Crédit du Maroc affiche à fin décembre 2021 une progression des ressources bilan de 3,9 % à 46 239 millions de dirhams, profitant de l'orientation positive des ressources à vue en hausse de 7,0 % à 33 176 millions de dirhams. Les ressources d'épargne sont, quant à elles, quasiment stables (-0,1 %) à 9 896 millions de dirhams. Pour leur part, les ressources hors bilan se renforcent de 5,5 % à 14 505 millions de dirhams, portées conjointement par l'évolution des OPCVM de 5,9 % et de l'assurance- vie de 4,7 %. RESSOURCES À VUE RESSOURCES D'ÉPARGNE 31 001 33 176 +7 % 9 906 9 896 -0,1 % Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams PRODUIT NET BANCAIRE CHARGES D'EXPLOITATION 2 381 2 460 +3,3 % 1 320 1 335 +1,1 % Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams UNE REPRISE DE LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ BANCASSURANCE BRANCHE NON VIE : PRIMES BANCASSURANCE NON VIE +0,8 % La reprise de l'activité bancassurance s'est confirmée sur l'année 2021 avec des primes collectées en non vie qui s'établissent à 188 millions de dirhams, en hausse de 0,8 % par rapport à l'exercice 2020. Cette croissance découle notamment de la bonne tenue des branches assurance des emprunteurs (+3,7 %), dommage (+3,8 %) et prévoyance (+0,6 %). UN PRODUIT NET BANCAIRE EN CROISSANCE CONTINUE - PNB CONSOLIDÉ +3,3 % A fin décembre 2021, le produit net bancaire consolidé de Crédit du Maroc s'élève à 2 459,9 millions de dirhams, en hausse annuelle de 3,3 %. Il enregistre une accélération de 6,0 % au 4ème trimestre 2021 comparativement à la même période de 2020. La marge nette d'intérêt augmente de 5,1 % à 1 955,1 millions de dirhams profitant de la bonne tenue de l'activité commerciale combinée à une optimisation continue du coût des ressources. La marge sur commissions évolue, pour sa part, de 2,0 % à 393,3 millions de dirhams bénéficiant de la progression du taux d'équipement produit et de la bonne performance des métiers spécialisés. Le résultat des opérations de marché est en retrait de 7,6 % à 209,1 millions de dirhams. Cette baisse, atténuée toutefois par un résultat de change en amélioration, est principalement liée à l'activité obligataire impactée par un contexte peu favorable aux marchés de taux. Les filiales de Crédit du Maroc1 affichent, quant à elles, un PNB global de 188,4 millions de dirhams en 2021, en amélioration de 6,3 % par rapport à 2020. 1 CDM Assurances, CDM Leasing & Factoring, CDM Patrimoine, CDM International, CDM Capital et SIFIM. 2 UN RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION EN FORTE HAUSSE - RBE CONSOLIDÉ +6,0 % Le résultat brut d'exploitation progresse de 6,0 % à 1 125,0 millions de dirhams grâce la baisse de 1,1 % des charges générales d'exploitation. Retraitées du don consenti en 2020 au fonds spécial pour la gestion de la COVID-19, les charges d'exploitation sont en hausse de 8,1 % sous l'effet des amortissements (+18,9 %) reflétant l'accélération des investissements de la banque dans le cadre de son projet d'entreprise 'Tajdid 2022'. Crédit du Maroc a engagé sur l'année 2021 un montant total de 359 millions de dirhams d'investissements dont l'essentiel pour le développement des systèmes d'information.

Le coefficient d'exploitation s'établit à 54,3 %, en amélioration annuelle de 116 points de base. UN COÛT DU RISQUE EN NETTE AMÉLIORATION - COÛT DU RISQUE -91,2%, TAUX DE COUVERTURE 91,4 % Crédit du Maroc affiche un coût du risque consolidé de 63,5 millions de dirhams, en diminution significative de 91,2 % par rapport à l'année 2020 tout en maintenant sa politique prudente de provisionnement. En effet, le coût du risque a bénéficié d'un effet exceptionnel de reprise sur un dossier important et des efforts d'anticipation des impacts de la crise sanitaire entrepris en 2020. Le taux de coût du risque annualisé ressort à 20 points de base, en baisse de 144 points de base par rapport à 2020. Le taux de couverture global s'établit à 91,4 % à fin 2021. Confirmant la solidité de son bilan, Crédit du Maroc enregistre en 2021 un recul de 7,7% 3 802 millions de dirhams de ses créances en souffrance, ramenant ainsi le taux des créances douteuses et litigieuses à 8,3%. UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN HAUSSE SENSIBLE - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 627,4 MILLIONS DE DIRHAMS Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc ressort à 627,4 millions de dirhams, en hausse de 229,7 % par rapport à l'année 2020 bénéficiant ainsi d'une bonne dynamique commerciale et d'une amélioration du coût du risque. DES FONDAMENTAUX FINANCIERS SAINS - RATIO DE SOLVABILITÉ 15,47 %, LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) 160,8 % Au titre de l'année 2021, les fonds propres consolidés du groupe Crédit du Maroc se situent à 6 782 millions de dirhams. Le ratio de solvabilité global ressort à 15,47 %, le ratio Core Tier 1 à 12,66 % et le ratio de liquidité LCR à 160,8 %, reflétant la solidité financière de Crédit du Maroc. L'endettement de Crédit du Maroc ressort à 1 492,8 millions de dirhams, en recul de 27,9 % par rapport à l'exercice 2020 du fait, essentiellement, du remboursement d'une dette subordonnée pour un montant de 500 millions de dirhams. II- RESULTAT DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES SOLIDES CRÉDIT DU MAROC ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT SOUS L'ÉGIDE DE SON PROJET D'ENTREPRISE 'TAJDID 2022' Crédit du Maroc accélère sa transformation au service de la satisfaction de ses clients. Dans le cadre du Pilier Client de son projet d'entreprise 'Tajdid 2022', Crédit du Maroc a mis en œuvre une série d'optimisations dont l'amélioration des délais d'accord et de déblocage des crédits, la diversification des solutions d'épargne et l'enrichissement des solutions e-m banking offrant davantage de fonctionnalités et d'autonomie aux clients. La banque a également renforcé le financement et l'accompagnement des entreprises notamment les jeunes porteurs de projet dans le cadre du programme national intégré Intelaka au travers de conventions de partenariat avec des acteurs clés tels que l'ANAPEC ou le Centre Régional d'Investissement de la région de Fès Meknès. RÉSULTAT BRUT COÛT DU RISQUE D'EXPLOITATION 1 061 1 125 +6 % 722 -91,2% 64 Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams RÉSULTAT NET RATIO DE SOLVABILITÉ PART DU GROUPE 627 190 >100 % 14,96% min 12 % 15,47 % Déc. 2020 Déc. 2021 Déc. 2020 Déc. 2021 En millions de dirhams En millions de dirhams Plaçant le collaborateur au cœur de son projet d'entreprise 'Tajdid 2022' au travers du Pilier Humain, Crédit du Maroc a renforcé le développement des compétences de ses collaborateurs par le lancement de formations diplômantes et certifiantes en partenariat avec des universités et écoles de renom, telles que l'Université Internationale de Rabat et l'Ecole Centrale de Casablanca. La banque a également amélioré l'expérience collaborateur grâce à la digitalisation de plusieurs services internes et a lancé le déploiement d'un nouveau modèle managérial dotant les collaborateurs de plus d'autonomie et de responsabilité. Dans le cadre de son Pilier Sociétal, la banque confirme son engagement de banque citoyenne et responsable en déployant, au profit de ses clients, une offre de conseil et d'accompagnement de la transition énergétique qui couvre le financement de projets d'énergies propres, l'efficacité énergétique ainsi que la protection de l'environnement. En parallèle, Crédit du Maroc s'inscrit dans une démarche de prise en compte progressive des critères extra- financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance en appréciant le niveau d'engagement de ses clients dans ces trois domaines. La transformation de la banque s'est poursuivie en 2021 et a été marquée par des avancées majeures sur les quatre fondations du projet d'entreprise 'Tajdid 2022' : le projet du nouveau siège « LesArènes », avec la préparation du déménagement prévu à partir de juin 2022 ;

le projet du nouveau Core Banking System avec un avancement conforme au planning établi et le démarrage de plusieurs chantiers structurants ; 3 le nouveau modèle de distribution avec l'initiation de l'optimisation du maillage territorial, la création d'agences nouvelle génération, l'évolution des métiers du réseau visant l'excellence relationnelle et managériale et l'optimisation de processus majeurs ;

le programme de transformation digitale avec l'enrichissement et la sécurisation de l'offre de banque à distance qui couvre les deux canaux : web et mobile. III-…PERMETTANT UNE PROPOSITION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES EN LIGNE AVEC LES ATTENTES DU MARCHE FINANCIER COMPTES SOCIAUX Au niveau des comptes sociaux de Crédit du Maroc, le produit net bancaire se situe à 2 329,0 millions de dirhams, en hausse de 3,7 % par rapport à l'année 2020. Le résultat brut d'exploitation augmente de 2,0 % à 1 063,7 millions de dirhams. Il intègre des charges générales d'exploitation de 1 297,1 millions de dirhams, en progression de 5,9 %. Bénéficiant d'un coût du risque de 18,9 millions de dirhams, en baisse significative de 614,5 millions de dirhams, le résultat net s'élève à 687,4 millions de dirhams, contre 99,0 millions de dirhams à fin 2020. PROPOSITION DE DIVIDENDES Le Directoire proposera à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende unitaire de 25,90 dirhams contre 4,55 dirhams au titre de l'exercice 2020. À ce niveau, le taux de distribution s'établit à 41 %. IV-…AVEC DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE PROMETTEUSES 2022 sera une année d'accélération du projet d'entreprise afin de répondre aux attentes des clients et des collaborateurs autour des priorités que sont la poursuite de la réalisation des quatre fondations pour la transformation de la banque, l'accélération du Projet Client dans les domaines de l'excellence relationnelle et de l'amélioration des parcours client, le renforcement du Projet Humain autour du nouveau modèle managérial et un engagement encore plus fort sur le Projet Sociétal en cohérence avec la stratégie du Royaume en termes de transition énergétique. Le Président et les membres du Conseil de Surveillance félicitent le Directoire et l'ensemble des équipes de Crédit du Maroc pour les résultats de l'exercice, pour leur engagement ainsi que leur mobilisation dans un contexte inédit. LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE AU 31 DÉCEMBRE 2021 : Le Crédit du Maroc soutient l'Orchestre Philharmonique du Maroc et affirme son engagement citoyen pour le développement de l'art et de la culture dans le Royaume.

Crédit du Maroc signe une convention de partenariat avec l'ANAPEC pour accompagner et appuyer la création d'entreprises au Maroc.

Crédit du Maroc lance son projet de refonte du système d'information et choisit Temenos pour l'accompagner dans cette transformation.

Crédit du Maroc - Les Résultats Financiers de l'année 2020.

La Fondation Crédit du Maroc soutient 'Sports Entrepreneurship Hackathon', une compétition de 72 heures autour d'idées et de projets sportifs innovants, dans le cadre du premier sommet.

Romuald Le Masson est nommé Directeur Général Adjoint en charge du Réseau Crédit du Maroc.

Crédit du Maroc finance une centrale éolienne dans la région de Oualidia pour le compte du groupe InnoVent.

Crédit du Maroc renforce son lien avec le monde universitaire et signe une convention de partenariat avec l'Ecole Centrale Casablanca (ECC). Crédit du Maroc signe une convention de partenariat avec l'Université Internationale de Rabat (UIR).

Partenariat Crédit du Maroc - Institut Français du Maroc. La banque soutient la 2 ème édition de l'appel à projet dédié à la création et la production du spectacle vivant.

édition de l'appel à projet dédié à la création et la production du spectacle vivant. « My Campus »,I'application de Mobile Learning de Credit du Maroc remporte le prix coup de coeur du jury aux Mobile Learning Awards

2021.

2021. Entrepreneuriat sociétal, social et environnemental. La 3ème édition du prix « Start Your Project with Fondation Crédit du Maroc & Bidaya » connait un véritable essor. Contact Presse - Communication financière : Mouna Benrhanem - mouna.benrhanem@ca-cdm.ma Site web : wwww.creditdumaroc.ma - Centre de Relation Clients : 3232 Lien pour télécharger le livret financier : https://www.creditdumaroc.ma/sites/default/files/rapport_financier_annuel_2021.pdf 4 2021 رـبـنـجد 31 ةـياـغ ىـلإ ةدـطوـلما جئاـتـنـلا دـيازـتـم وـمـن يـف جـئاـتـن : برـغـلما فرـصـم صحفو طاشنلا ضارعتساب ،2022 ريابرف24 في ةدقعنلما هتسلج للاخ يرهف سياف ليعماسإ ديسلا ةسائرب ،برغلما فصرلم ةباقرلا سلجم ماق .2021 برنجد31 في ةيعماجلا ةرادلإا سلجم اهصرح يتلا تاباسحلا دراا تر تادا تر 46 239 44 525 46 079 43 897 +3,9 % +5 % 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 رد ن رد ن ك ضو ضو 15 687 14 686 +6,8 % 3 605 3 689 -2,3 % 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 رد ن رد ن ردا درا ا درا 33 176 31 001 +7 % 9 896 9 906 -0,1 % 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 رد ن رد ن ل'ا تƒ ا ا ­ا 2 460 2 381 1 335 1 320 +3,3 % +1,1 % 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 رد ن رد ن مهرد نويلم 627,4 لىإ لصي ةعومجلما ةصحل ايفاص اجتان ردت ةظوحلم ةيلام تازاجنإ -I 0,5 % تادماتعلاا تايراج - ضورقلل درطم ونم ةبسنب تعفترا يتلا ءانبزلا تافيظوتب بيرغلما يداصتقلاا شاعتنلاا ةبكاولم هتئبعت برغلما فصرم لصاو ،2021 ةنس للاخ .مهرد نويلم 46 079 لىإ لصتل 5,0 % ةديجلا جاتنلإا ةيمانيد لضفب مهرد نويلم 19 268 لىإ لصتل 4,9 % ةبسنب اديازت صاوخلل ةحونملما ضورقلا تفرع .2021 للاخ مهرد نويلم 4 288 لىإ تعفترا يتلا ،اهبناج نمو .5,9 % غلب عافتراب لجلأا ةيرصق ضورقلا لاجم في ًايباجيإ ءادأً برغلما فصرم لجس ،تلاواقلما قوس فيو قايس في لياوتلا لىع 2,5 % و 1,1 % ةبسنب اضافخنا ةلجسم 2021 ماع راجيلإا ضورقو زيهجتلا ضورق تقلغأ .رماثتسلاا ؤطابت هيلع ميخ يداصتقا 5,5 % ةليصحلا جراخ دراوم ، + 3,9 % ةليصحلا دراوم تايراج - ليصحتلا لاجم في ةيباجيإ ةيمانيد اديفتسم ،2021 برنجد متم ةياغ لىإ مهرد نويلم46 239 غلببم 3,9 % ةبسنب ةليصحلا دراوم مدقت برغلما فصرم دهش ًابيرقت ةرقتسم راخدلاا دراوم تلظ مايف .مهرد نويلم33 176 غلببم 7,0 % هتبسن عافتراب ،دراوملل بياجيلإا ىحنلما نم .مهرد نويلم 9 896 دنع )- 0,1 %( تائيه روطتب ةعوفدم ،مهرد نويلم 14 505 غلبم لىإ لصتل 5,5 % ةبسنب اونم اهتهج نم ةليصحلا جراخ دراولما تفرعو .4,7 % ةبسنب ةايحلا لىع ينمأتلابو5,9 % ةبسنب ةلوقنلما ميقلل يعماجلا فيظوتلا 0,8 % ةايحلا يرغ لىع كينبلا ينمأتلا طاسقأ - ةايحلا يرغ عرف كينبلا ينمأتلا طاشن ةيمانيد شاعتنا 188 لىإ ةايحلا يرغ نع اهليصحت مت يتلا طاسقلأا تغلب ثيح ،2021 ةنس للاخ ينمأتـلا كنب طاشن فانئتسا ديكأت مت عورفل ديجلا ءادلأا لىإ ساسلأا في ًاعجار عافترلاا اذه ناكو .2020 ةنسب ةنراقم 0,8 % اهتبسن ةدايزب يأ ،مهرد نويلم .)+ 0,6 %( ةياعرلا لىع ينمأتلاو ،)+3,8 %( راضرلأا لىع ينمأتلاو ،)+ 3,7 %( ينضترقلما ينمأت 3,3 % دطولما كينبلا فياصلا جتانلا - رمتسم ونم في كينب فياص جتان اهتبسن ةيونس ةدايزب يأ ،مهرد نويلم 2 459,9 لىإ برغلما فصرلم دطولما كينبلا فياصلا جتانلا عفترا2021، ةنس ةياهن في .2020 ةنس نم ةترفلا سفنب ةنراقم2021 ةنس نم يرخلأا عبرلا في 6,0 % ةبسنب اعراست لجس دقو .3,3 % طاشنلل ديجلا ءادلأا نم اديفتسم ،مهرد نويلم 1 955,1 غلبم لىإ لصيل 5,1 % ةبسنب فياصلا ةدئافلا شماه عفترا .دراولما ةفلكتل لثملأا ىوتسلما قيقحت رارمتساب انترقم يراجتلا زيهجت ةبسن مدقت نم اديفتسم مهرد نويلم 393,3 غلبيل 2,0 % ةبسنب اروطت هتهج نم تلاومعلا لىع شماهلا دهشو .ةصصختلما نهملل ديجلا ءادلأاو تاجوتنلما نم ففخ يذلا ،عجاترلا اذه طبتريو .مهرد نويلم 209,1. لىإ لصتل 7,6 % ةبسنب قوسلا تايلمع ةليصح تعجارت .راعسلأا قاوسلأ مئلالما يرغ قايسلاب رثأتلما يدماتعلاا طاشنلاب اساسأ ،فصرلا ةليصح نسحت هتأطو ةنس للاخ مهرد نويلم 188,4 هردق ايلماجإ ايكنب ايفاص اجتان 1برغلما فصرم ةعومجلم ةعباتلا تاكشرلا تلجس دقو .2020 ةنسب ةنراقم 6,3 % ةبسنب انسحت لثيم ام وهو ،2021 6,0 % ةدطولما للاغتسلال ةيلماجلإا ةجيتنلا - للاغتسلال ةيلماجلإا ةجيتنلل يوقلا عافترلاا تلامحتلا ضافخنا لضفب ،مهرد نويلم 1 125,0 هردق غلبم ةلجسم 6,0 % ةبسنب للاغتسلال ةيلماجلإا ةجيتنلا تعفترا 19 -ديفوك ةحئاج يربدتب صاخلا قودنصلا في ةمهاسلما راطإ في اهتجلاعم ةداعإ دعب 1,1. % ةبسنب للاغتسلال ةماعلا عراست سكعي مام )+18,9 %( تاكلاهتسلاا ببسب 8,1 % ةبسنب للاغتسلاا تلامحت تعفترا ،2020 ةنس للاخ .»2022 ديدجت« عوشرم راطإ في كنبلا تارماثتسا مظن ريوطتل همظعم صيصخت مت ،تارماثتسلال مهرد نويلم359 هعومجم اغلبم 2021 ةنس للاخ برغلما فصرم دصر .تامولعلما .ساسأ ةطقن 116 لىإ لصو ايونس انسحت كلذب لاجسم 54,3 % للاغتسلاا لماعم غلبو 91,4 % ةيطغتلا لدعم ،- 91,2 % رطاخلما ةفلكت - حضاو نسحت في رطاخلما ةفلكت ةنسب ةنراقم 91,2 % ةبسنب يربك ضافخنا وهو ،مهرد نويلم63,5 غلببم ةدطولما رطاخلما ةفلكت برغلما فصرم لجس في شاعتنلال ئيانثتسلاا رثلأا نم رطاخلما ةفلكت تدافتسا دقو .ديروتلا لاجم في ةرذحلا هتسايس لىع ظفاح ينح في2020، .2020 ةنس ةذختلما ةيحصلا ةمزلأا راثلآ ةيقابتسا دوهجو مهم فلم راطإ ةيطغتلا لدعم رقتساو .2020 ةنس نع ساسأ ةطقن 144 ضافخناب يأ ،ساسأ ةطقن 20 لىإ ةيونسلا رطاخلما ةفلكت لصتو .2021 ةنس ةياهن في 91,4 % ةبسن في ليماجلإا ميفيس ،برغلما فصرم لاطباك ،برغلما فصرم لانويسنتنإ ،برغلما فصرم ناويمترب ،برغلما فصرم غنيروتكاف غنيزيل ،برغلما فصرم تانيمأت1 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Crédit du Maroc SA published this content on 25 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 February 2022 11:01:02 UTC.

© Publicnow 2022 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur CRÉDIT DU MAROC S.A. 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 3è trimestre CO 2021 CRÉDIT AGRICOLE : discussions sur une cession au Maroc CF 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Résultats 1er semestre CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Rapport Semestriel CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Dividendes CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Résultats des votes de l'AG CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Assemblée générale ordinaire CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Déclaration mensuelle des droits de vote CO 2021 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Chiffre d'affaires 1er trimestre CO