Credit du Maroc S A : CDM - CP relatif aux indicateurs du 1er trimestre 2023

COMMUNIQUÉ FINANCIER RÉSULTATS AU 31 MARS 2023 CRÉDIT DU MAROC : UNE NOUVELLE ÈRE, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s'est réuni le 26 mai 2023, sous la présidence de Monsieur Mohamed Hassan BENSALAH, pour examiner l'activité et les comptes arrêtés au 31 mars 2023. ACCROISSEMENT DU DYNAMISME COMMERCIAL AVEC UN RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE UNE BONNE DYNAMIQUE DES CRÉDITS ENCOURS CRÉDITS +7,6 % Crédit du Maroc prend un nouvel élan sous l'égide du groupe Holmarcom, avec la réalisation de belles performances commerciales et financières, au titre du premier trimestre 2023, tout en préservant la solidité de ses fondamentaux. Ainsi, Crédit du Maroc affiche, à fin mars 2023, des emplois clientèle en croissance de 7,6 % à 49 695 MDH par rapport au 1er trimestre 2022. Cette évolution traduit : une hausse des crédits aux particuliers de 2,3 % à 19 939 MDH en raison notamment de l'accroissement des encours du crédit à l'habitat (+3,2 %) ;

un renforcement des crédits aux entreprises dont notamment les crédits à l'équipement, le crédit-bail et les crédits court terme qui évoluent respectivement de 17,3 %, 2,7 % et 22,2 %. UNE CROISSANCE SOUTENUE DE LA COLLECTE BILAN RESSOURCES BILAN +9,0 % A fin mars 2023, les ressources bilan affichent une hausse de 9,0 % à 51 672 MDH par rapport au 1er trimestre 2022, bénéficiant d'une progression notable des ressources à vue et des ressources d'épargne qui augmentent respectivement de 7,1 % et de 0,8 % à 36 548 MDH et 9 958 MDH. Pour leur part, les dépôts à terme progressent de 79,6 % pour se hisser à 3 000 MDH. ENCOURS CRÉDITS ENCOURS RESSOURCES BILAN 46 189 49 695 47 413 51 672 +7,6 % +9,0 % Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams CRÉDIT HABITAT CRÉDIT À LA CONSOMMATION 15 878 16 386 +3,2 % 3 612 -1,6 % 3 553 Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams UN PRODUIT NET BANCAIRE EN PROGRESSION CONTINUE PNB CONSOLIDÉ +11,0 % Au titre du 1er trimestre 2023, le produit net bancaire consolidé s'améliore de 11,0 % par rapport au 1er trimestre 2022 pour s'établir à 718,9 MDH, porté par la contribution positive de l'ensemble des lignes métiers de la banque. La marge nette d'intérêt s'établit à 544,2 MDH, en hausse annuelle de 9,1 %, profitant de l'élargissement du fonds de commerce et de la poursuite de l'optimisation du coût de la ressource. La marge sur commissions se hisse, pour sa part, à 124,2 MDH, en évolution de 9,3 % grâce à la performance des filières spécialisées en monétique, commerce international et cash management. De son côté, le résultat des opérations de marché progresse de 26,8 % à 78,6 MDH bénéficiant, notamment, de l'orientation positive de l'activité de change en dépit d'un contexte défavorable sur l'activité obligataire. Les filiales de Crédit du Maroc génèrent, quant à elles, une contribution positive au PNB global de l'ordre de 54,1 MDH, en amélioration de 4,7 % par rapport au premier trimestre 2022. UN RENFORCEMENT DU RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION RBE CONSOLIDÉ +14,4 % Le résultat brut d'exploitation progresse de 14,4 % à 337,5 MDH au premier trimestre 2023, grâce à la hausse du PNB consolidé. Le coefficient d'exploitation s'établit, pour sa part, à 53 %. En matière d'investissement, Crédit du Maroc a engagé, sur le premier trimestre 2023, un montant total de 21,5 MDH destiné essentiellement aux investissements informatiques. RESSOURCES À VUE RESSOURCES D'ÉPARGNE 34 119 36 548 +7,1 % 9 875 +0,8 % 9 958 Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams PRODUIT NET BANCAIRE CHARGES D'EXPLOITATION 719 648 +11,0 % 353 381 +8,1 % Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams UN COÛT DU RISQUE MAITRISÉ COÛT DU RISQUE 58,5 MDH, TAUX DE COUVERTURE 87,7 % RÉSULTAT BRUT COÛT DU RISQUE D'EXPLOITATION Au titre du 1er trimestre 2023, l'évolution des créances en souffrance reste maîtrisée à +2,2 %, soit 3 801,1 MDH, avec un taux de créances douteuses et litigieuses de 7,6 %, en amélioration de 40 bps par rapport au premier trimestre 2022. De son côté, le coût du risque consolidé du premier trimestre 2023 se situe à 58,5 MDH avec un taux de coût du risque qui s'élève à 0,46 %. Le taux de couverture des créances en souffrance s'établit, à fin mars 2023, à 87,7 % reflétant ainsi la politique prudente et anticipative de Crédit du Maroc en matière de provisionnement. UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE RENFORCÉE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : 136,7 MDH Bénéficiant de la croissance soutenue de l'activité commerciale et de la maîtrise des charges et du coût du risque, Crédit du Maroc affiche un résultat net part du groupe de 136,7 MDH, en hausse de 1,6 %. POURSUITE DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION Crédit du Maroc est engagé dans une transformation profonde qui se traduit par une amélioration continue de l'expérience apportée à ses clients à travers l'enrichissement de ses parcours de banque distance et la poursuite de la mise en place des espaces de libre-service bancaire dans l'ensemble des régions du Royaume. L'expérience collaborateur, pierre angulaire de cette dynamique de transformation, a été repensée avec le transfert du siège social de la Banque aux « Arènes », sis au 201, boulevard d'Anfa, Casablanca. Ce nouveau siège, qui respecte les normes environnementales internationales, vient ainsi signer le démarrage d'un nouveau chapitre pour Crédit du Maroc, porteur de grandes ambitions. 338 295 +14,4 % 23 58,5 >100 % Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams RÉSULTAT NET RATIO DE SOLVABILITÉ PART DU GROUPE 134 137 +1,6 % MIN 12 % 15,18 % 14,22 % Mars 2022 Mars 2023 Mars 2022 Mars 2023 En millions de dirhams En pourcentage Contact Presse : Mouna Benrhanem - mouna.benrhanem@cdm.ma Site web : wwww.creditdumaroc.ma - Centre de Relation Clients : 3232 CRÉDIT DU MAROC, société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 1.088.121.400 Dhs, RC n° 28.717, agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du Ministre des Finances et des Investissements n° 2348-94 du 23 août 1994 relatif aux établissements de crédit agréés de plein droit en qualité de banque. Siège social : 201, boulevard d'Anfa, Casablanca - Site web : www.creditdumaroc.ma RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS AU 31 MARS 2023 BILAN CONSOLIDÉ IFRS AU 31 MARS 2023 (En milliers de DH) ACTIF CONSOLIDÉ 31/03/2023 31/12/2022 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 2 678 837 1 867 309 des chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 962 759 1 566 626 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 1 731 770 1 367 229 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 230 989 199 397 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 892 213 2 948 273 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur 892 213 2 948 273 par capitaux prores recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste - - valeur par capitaux propres non recyclables Titres au coût amorti 1 657 850 8 453 Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et 4 682 326 5 231 232 assimilés, au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 49 695 183 48 496 655 Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux - - Placements des activités d'assurance - - Actifs d'Impôt exigible 80 738 147 498 Actifs d'impôt différé 146 158 151 513 Comptes de régularisation et autres actifs 570 014 366 369 Actifs non courants destinés à être cédés - - Participations dans des entreprises mises en équivalence - - Immeubles de placement - - Immobilisations corporelles 1 506 622 1 477 688 Immobilisations incorporelles 616 080 600 903 Ecarts d'acquisition - - TOTAL 64 488 780 62 862 521 (En milliers de DH) PASSIF CONSOLIDÉ 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques 93 93 postaux Passifs financiers à la juste valeur par résultat 14 398 13 885 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 14 398 13 885 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés 1 659 007 2 880 785 Dettes envers la clientèle 51 672 099 48 581 532 Titres de créance émis 877 636 1 612 405 Passifs d'impôt exigibles 82 611 57 980 Passifs d'impôt différé 12 774 9 312 Comptes de régularisation et autres passifs 1 795 985 1 495 584 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Provisions techniques des contrats d'assurance - - Provisions 589 271 600 407 Subventions et fonds assimilés - - Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 1 263 441 1 251 076 Capitaux propres 6 521 466 6 359 463 Capital et réserves liées 3 854 270 3 854 270 Réserves consolidées 2 493 025 2 096 527 Part du groupe 2 443 011 2 039 761 Part des minoritaires 50 013 56 766 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 37 057 10 567 propres Part du groupe 37 057 10 567 Part des minoritaires - - Résultat net de l'exercice 137 114 398 099 Part du groupe 136 667 404 290 Part des minoritaires 447 -6 191 TOTAL 64 488 780 62 862 521 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS AU 31 MARS 2023 (En milliers de DH) COMPTE DE RÉSULTAT 31/03/2023 31/03/2022 Intérêts, rémunérations et produits assimilés 652 230 564 964 Intérêts, rémunérations et charges assimilés 108 027 66 286 Marge d'Intérêt 544 203 498 679 Commissions (Produits) 131 276 120 043 Commissions (Charges) 7 056 6 382 Marge sur Commissions 124 220 113 660 Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position - - nette Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 78 577 61 967 valeur par résultat Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 85 502 61 248 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste -6 925 719 valeur par résultat Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste - - valeur par capitaux propres Gains ou pertes nets sur instruments de dettes - - comptabilisés en capitaux propres recyclables Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables - - (dividendes) Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la - - vente Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation - - d'actifs financiers au coût amorti Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur - - par résultat Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs - - financiers à la juste valeur par résultat Produits des autres activités 1 601 1 557 Charges des autres activités 29 654 27 993 PRODUIT NET BANCAIRE 718 948 647 870 Charges générales d'exploitation 332 372 306 938 Dotations aux amortissements et aux dépréciations 49 068 45 912 des immobilisations incorporelles et corporelles Résultat Brut d'Exploitation 337 508 295 020 Coût du risque -58 507 -22 519 Résultat d'Exploitation 279 001 272 501 Quote-Part du résultat net des entreprises associées - - et des coentreprises mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs -7 482 23 168 Variations de valeur des écarts d'aquisition - - Résultat avant Impôt 271 519 295 670 Impôts sur les résultats 134 405 160 425 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours - - de cession Résultat net 137 114 135 244 Intérêts minoritaires 447 762 résultat net Part du groupe 136 667 134 482 Résultat par action 12,56 12,36 Résultat dilué par action 12,56 12,36 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Mazars Audit et Conseil Ernst & Young Avia Business Center 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour, Boulevard Sidi Abdellah Cherif 20050, Casablanca, Maroc 20000 - Casablanca Anfa GROUPE CREDIT DU MAROC ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES CONSOLIDES AU 31 MARS 2023 En exécution de la mission prévue par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 103-12 et conformément à la circulaire 4/W/16 qui fixe les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de Crédit du Maroc et ses filiales (Groupe Crédit du Maroc) comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés, relatifs à la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant KMAD 6.521.466, dont un bénéfice net de KMAD 137.114. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire consolidée ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Groupe Crédit du Maroc arrêtés au 31 mars 2023, conformément aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). Casablanca, le 24 mai 2023 Les auditeurs indépendants Mazars Audit et Conseil Ernst & Young Taha Ferdaous Abdeslam Berrada Allam Associé Associé COMPTES SOCIAUX AU 31 MARS 2023 BILAN AU 31 MARS 2023 (En milliers de DH) ACTIF 31/03/2023 31/12/2022 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, 2 679 872 1 868 649 Service des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés 6 219 783 6 814 636 . À vue 1 857 254 2 045 691 . À terme 4 362 529 4 768 946 Créances sur la clientèle 47 404 773 45 938 927 . Crédits de trésorerie et à la consommation 19 863 265 18 551 413 . Crédits à l'équipement 7 841 904 6 916 975 . Crédits immobiliers 18 006 531 17 657 200 . Autres crédits 1 693 073 2 813 340 Créances acquises par affacturage 817 706 918 568 Titres de transaction et de placement 2 685 542 4 401 962 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 2 367 063 3 844 668 . Autres titres de créance 203 381 442 195 . Titres de propriété 115 099 115 099 . Certificats de Sukuk - - Autres actifs 556 881 452 461 Titres d'investissement 1 625 046 - . Bons du Trésor et valeurs assimilées 1 625 046 - . Autres titres de créance - - . Certificats de Sukuk - - Titres de participation et emplois assimilés 306 727 310 422 . Participations dans les entreprises liées 263 886 267 582 . Autres titres de participation et emplois assimilés 42 841 42 841 . Titres de Moudaraba et Moucharaka - - Créances subordonnées - - Dépôts d'investissement placés - - Immobilisations données en crédit-bail et en location - - Immobilisations données en Ijara - - Immobilisations incorporelles 594 199 579 321 Immobilisations corporelles 1 125 147 1 094 134 Total de l'Actif 64 015 675 62 379 080 (En milliers de DH) PASSIF 31/03/2023 31/12/2022 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques 93 93 postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 1 596 409 2 697 519 . À vue 581 151 629 765 . À terme 1 015 259 2 067 754 Dépôts de la clientèle 51 596 702 48 561 776 . Comptes à vue créditeurs 36 487 261 34 013 838 . Comptes d'épargne 9 957 962 9 920 701 . Dépôts à terme 3 070 414 3 150 314 . Autres comptes créditeurs 2 047 352 1 462 042 . Dettes envers la clientèle sur produits participatifs 33 713 14 881 Titres de créance émis 877 636 1 612 405 . Titres de créance négociables 877 636 1 612 405 . Emprunts obligataires - - . Autres titres de créance émis - - Autres passifs 1 612 310 1 298 995 Provisions pour risques et charges 1 168 069 1 186 559 Provisions réglementées - - Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux - - de garantie Dettes subordonnées 1 425 027 1 410 722 Dépôts d'investissement reçus - - Écarts de réévaluation - - Réserves et primes liées au capital 2 625 959 2 625 959 Capital 1 088 121 1 088 121 Actionnaires. Capital non versé (-) - - Report à nouveau (+/-) 1 476 505 1 476 505 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 420 427 - Résultat net de l'exercice (+/-) 128 416 420 427 Total du Passif 64 015 674 62 379 080 (En milliers de DH) HORS BILAN 31/03/2023 31/12/2022 ENGAGEMENTS DONNÉS 12 831 610 12 396 114 Engagements de financement donnés en faveur - - d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur 6 648 206 6 173 139 de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établis. de crédit 2 185 207 2 274 325 et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 3 998 198 3 948 650 Titres achetés à réméré - - Autres titres à livrer - - ENGAGEMENTS REÇUS 3 363 409 3 415 519 Engagements de financement reçus d'établis. de crédit - - et assimilés Engagements de garantie reçus d'établis. de crédit 3 363 409 3 415 519 et assimilés Engagements de garantie reçus de l'État et d'organismes - - de garantie divers Titres vendus à réméré - - Titres de Moucharaka et Moudaraba à recevoir - - Autres titres à recevoir - - ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Mazars Audit et Conseil Ernst & Young Avia Business Center 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour, Boulevard Sidi Abdellah Cherif 20050, Casablanca, Maroc 20000 - Casablanca Anfa CREDIT DU MAROC ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX AU 31 Mars 2023 En exécution de la mission prévue par le Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n° 103-12 et conformément à la circulaire 4/W/16 qui fixe les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse, nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de Crédit du Maroc comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à la période du 1er janvier au 31 mars 2023. Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant KMAD 7.164.455, dont un bénéfice net de KMAD 128.416, relève de la responsabilité des organes de gestion de la banque. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la Profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation intermédiaire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation intermédiaire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la banque arrêtée au 31 mars 2023, conformément au référentiel comptable admis au Maroc. Casablanca, le 24 mai 2023 Les auditeurs indépendants Mazars Audit et Conseil Ernst & Young Taha Ferdaous Abdeslam Berrada Allam Associé Associé COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 MARS 2023 (En milliers de DH) LIBELLÉ 31/03/2023 31/03/2022 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 815 828 746 404 Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations 39 730 25 911 avec les établissements Intérêts, rémunérations et produits assimilés sur opérations 561 968 491 606 avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 16 156 20 183 Produits sur titres de propriété et certificats de Sukuk 1 56 454 Produits sur titres de Moudaraba et moucharaka - - Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location - - Produits sur immobilisations données en Ijara - - Commissions sur prestations de service 95 087 87 333 Autres produits bancaires 102 885 64 916 Transfert de charges sur dépôts d'investissement reçus - - CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 160 133 98 691 Intérêts et charges assimilées sur opérations 23 374 8 771 avec les établissements Intérêts et charges assimilées sur opérations 65 120 40 223 avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 17 679 14 422 Charges sur titres de Moudaraba et Moucharaka - - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location - - Charges sur immobilisations données en Ijara - - Autres charges bancaires 53 959 35 274 Transfert de produits sur dépôts d'investissement reçus - - PRODUIT NET BANCAIRE 655 695 647 713 Produits d'exploitation non bancaire 11 696 33 041 Charges d'exploitation non bancaire - - CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 372 844 334 318 Charges de personnel 210 076 197 124 Impôts et taxes 1 179 1 426 Charges externes 115 803 94 307 Autres charges générales d'exploitation 358 155 Dotatio ns aux amortissements et aux provisions des 45 429 41 306 immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR 298 952 277 621 CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements 199 840 137 814 par signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables 67 924 120 074 Autres dotations aux provisions 31 187 19 733 REPRISES DE PROVISIONS ET RÉCUPERATIONS SUR 275 300 238 539 CRÉANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par 235 997 171 135 signature en souffrance Récupérations sur créances amorties 4 071 5 516 Autres reprises de provisions 35 232 61 888 RÉSULTAT COURANT 270 896 307 355 Produits non courants 10 792 10 738 Charges non courantes 57 715 67 577 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS 223 973 250 516 Impôts sur les résultats 95 558 63 258 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE 128 416 187 258 CRÉDIT DU MAROC, société anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 1.088.121.400 Dhs, RC n° 28.717, agréée en qualité d'établissement de crédit par arrêté du Ministre des Finances et des Investissements n° 2348-94 du 23 août 1994 relatif aux établissements de crédit agréés de plein droit en qualité de banque. 