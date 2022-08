Credit du Maroc S A : CDM - Résultats financiers du 1er semestre 2022 01/08/2022 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022 CRÉDIT DU MAROC : UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOUTENUE ET DES RÉSULTATS EN CROISSANCE CONTINUE Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s'est réuni le 29 juillet 2022, sous la présidence de Monsieur Michel Le Masson, pour examiner l'activité et les comptes arrêtés au 30 juin 2022 par le Directoire. ENCOURS CRÉDITS ENCOURS RESSOURCES BILAN 44 819 46 938 46 058 46 394 +4,7 % +0,7 % Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams CRÉDITS HABITAT CRÉDIT À LA CONSOMMATION 15 441 16 018 +3,7 % 3 734 -2,1 % 3 656 Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams RESSOURCES À VUE RESSOURCES D'ÉPARGNE 32 752 33 343 +1,8 % 9 997 -1,8 % 9 822 Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams PRODUIT NET BANCAIRE CHARGES D'EXPLOITATION 1 207 1 285 +6,5 % 652 694 +6,4 % Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE CORROBORÉE PAR UN BÉNÉFICE NET PART DU GROUPE EN HAUSSE DE 16,9 % UNE DYNAMIQUE FAVORABLE DES CRÉDITS - ENCOURS CRÉDITS +4,7 % A fin juin 2022, Crédit du Maroc confirme son rôle de financeur et accompagnateur du développement économique du pays avec des emplois clientèle qui augmentent de 4,7 % sur un an pour se hisser à 46 938 millions de dirhams. Cette progression est stimulée par les crédits court terme entreprises dans un contexte économique de renchérissement des coûts d'approvisionnement et d'attentisme pour les projets d'investissement. Les encours des crédits aux particuliers évoluent de 2,6 % à 19 674 millions de dirhams soutenus par la progression de 3,7 % des crédits à l'habitat qui compense le recul de 2,1 % des crédits à la consommation. Sur le marché des entreprises, les crédits court terme se renforcent de 24,2 %. Pour leur part, les crédits à l'équipement et le crédit-bail s'apprécient de 0,9 % faisant ainsi preuve d'une résilience face à une conjoncture économique peu favorable. UNE ORIENTATION POSITIVE DE LA COLLECTE BILAN - ENCOURS RESSOURCES BILAN +0,7 %, RESSOURCES HORS BILAN -0,6% Au premier semestre 2022, les ressources bilan évoluent de 0,7 % à 46 394 millions de dirhams, portées par la progression des ressources à vue de 1,8 % à 33 343 millions de dirhams. Les ressources d'épargne se replient, quant à elles, de 1,8 % à 9 822 millions de dirhams. S'agissant des ressources hors bilan, celles-ci affichent un recul de 0,6 % à 14 417 millions de dirhams en raison de la baisse de 3,0 % des encours d'OPCVM. Pour leur part, les encours en assurance vie progressent de 4,8 %. UNE ACTIVITE BANCASSURANCE RALENTIE - DES PRIMES NON-VIEEN BAISSE DE 4,8 % Les primes collectées au premier semestre 2022 en assurance non-vie sont en repli de 4,8 % par rapport à la même période de 2021 dont -6,7 % sur la prévoyance, -5,0 % sur le dommage et -4,6 % sur l'assistance. UN PRODUIT NET BANCAIRE EN PROGRESSION - PNB CONSOLIDÉ +6,5 % A fin juin 2022, le produit net bancaire consolidé s'élève à 1 284,9 millions de dirhams, en hausse de 6,5 % par rapport au premier semestre 2021. La marge nette d'intérêt s'apprécie de 4,1 % à 990,7 millions de dirhams bénéficiant, notamment, de l'accroissement des crédits et de la poursuite de l'optimisation du coût de la collecte. La marge sur commissions progresse de 2,7 % à 213,6 millions de dirhams grâce la bonne performance des activités à l'international ainsi que du cash management. Le résultat des opérations de marché s'affiche en hausse de 36,5 % à 130,7 millions de dirhams, bénéficiant de la performance de l'activité de change.

Les filiales de Crédit du Maroc 1 génèrent, quant à elles, un PNB global de 92,3 millions de dirhams au premier semestre 2022, en repli de 6,0 % par rapport à la même période de 2021.

1 Crédit du Maroc Assurances, Crédit du Maroc Leasing & Factoring, Crédit du Maroc Patrimoine, Crédit du Maroc International, Crédit du Maroc Capital et SIFIM. 2 UN RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION EN HAUSSE - RBE CONSOLIDÉ +6,6 % Le résultat brut d'exploitation croît de 6,6 % à 591,4 millions de dirhams, tenant compte de la hausse de 6,4 % des charges générales d'exploitation, en lien avec la progression de 8,6 % des amortissements induits par la poursuite des investissements déployés par Crédit du Maroc sous l'égide de son projet d'entreprise 'Tajdid 2022'. Le coefficient d'exploitation se situe à 54,0 % identique à celui du premier semestre 2021. A noter que Crédit du Maroc a engagé sur le premier semestre 2022 un montant total de 150,8 millions de dirhams d'investissements dont l'essentiel est concentré sur les grands projets structurants de la banque. UN COÛT DU RISQUE EN NET REPLI - COÛT DU RISQUE -84,2%, TAUX DE COUVERTURE 87,1 % Le coût du risque consolidé se replie de 84,2 % à 10,5 millions de dirhams. Cette évolution s'explique par une sinistralité maîtrisée et anticipée, couplée à la mise à jour statistique des paramètres de calcul générant un impact favorable sur le coût du risque. Dans le cadre de sa politique de gestion prudente et anticipative des risques, Crédit du Maroc affiche un taux de couverture de 87,1 % à fin juin 2022. Les créances en souffrance poursuivent leur trend baissier avec un repli de 4,5 % 3 712 millions de dirhams à fin juin 2022. Ainsi, le taux de créances douteuses et litigieuses se trouve ramené à 7,9 % à fin juin 2022 contre 8,7 % une année auparavant. UNE CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE EN FORTE HAUSSE - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE +16,9 % Le résultat net part du groupe Crédit du Maroc s'élève à 324,7 millions de dirhams, en hausse de 16,9 % par rapport au premier semestre 2021, bénéficiant d'une bonne dynamique commerciale et d'une évolution favorable du coût du risque. DES FONDAMENTAUX FINANCIERS SAINS - RATIO DE SOLVABILITÉ 14,81 %, LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) 124,1 % Au titre du premier semestre 2022, les fonds propres consolidés se situent à 6 893 millions de dirhams. Reflétant la solidité financière de Crédit du Maroc, le ratio de solvabilité global ressort à 14,81 %, le ratio Core Tier 1 à 12,18 % et le ratio de liquidité LCR à 124,1 %. L'endettement de Crédit du Maroc s'élève à 1 578,9 millions de dirhams, en hausse de 4,0 % par rapport au premier semestre 2021. DES INDICATEURS FINANCIERS SOCIAUX BIEN ORIENTÉS Au niveau des comptes sociaux de Crédit du Maroc : le produit net bancaire s'élève à 1 252,8 millions de dirhams, en augmentation de 7,4 % par rapport au premier semestre 2021 ;

le résultat brut d'exploitation augmente de 11,6 % à 603,5 millions de dirhams ; il intègre des charges générales d'exploitation de 693,4 millions de dirhams, en progression de 8,7 % ;

le résultat net social s'élève à 336,1 millions de dirhams, en baisse de 13,6 % par rapport à fin juin 2021, tenant compte d'un coût du risque de 70,9 millions de dirhams contre -27,6 millions de dirhams une année auparavant, sous l'effet d'une reprise exceptionnelle en 2021. RÉSULTAT BRUT COÛT DU RISQUE D'EXPLOITATION 555 591 +6,6 % 67 -84,2% 10 Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams RÉSULTAT NET RATIO DE SOLVABILITÉ PART DU GROUPE 278 325 15,33% 14,81 % +16,9 % min 12 % Juin-21 Juin-22 Juin-21 Juin-22 En millions de dirhams En millions de dirhams CREDIT DU MAROC POURSUIT SA TRANSFORMATION ET SON DEVELOPPEMENT POUR MIEUX SERVIR SES CLIENTS Sur le plan du projet client, Crédit du Maroc continue sa transformation digitale à travers la rénovation de e-Immo, premier site web bancaire spécialisé en crédit immobilier au Maroc permettant de réaliser la simulation de son offre de crédit habitat et d'obtenir un accord de principe en ligne en temps réel. Crédit du Maroc a, par ailleurs, lancé « l'Académie de la Bancassurance », un parcours de formation certifiant ouvert aux collaborateurs du réseau, afin d'accompagner leur montée en compétences et mieux servir les clients. Par ailleurs, et pour enrichir la gamme d'offres proposées, Crédit du Maroc a obtenu l'agrément de l'ACAPS pour distribuer, au travers de sa fenêtre participative Arreda, les produits Takaful. Sur le plan sociétal, Crédit du Maroc a organisé une rencontre-débat sur le thème de la finance verte et des critères ESG, affirmant ainsi son ambition d'être un acteur de référence dans le financement de la transition énergétique et des initiatives écologiques de ses clients. 3 Enfin, les grands projets de transformation de Crédit du Maroc poursuivent leurs avancées majeures dans le cadre du projet d'entreprise 'Tajdid 2022' : le projet du nouveau siège « Les Arènes » avec la finalisation des derniers travaux ainsi que la préparation du déménagement et de l'exploitation du site ;

le projet du nouveau Core Banking System (CBS) avec la finalisation en cours des travaux de conception fonctionnelle et le démarrage de la phase de construction du CBS ;

le nouveau modèle de distribution avec l'inauguration de la nouvelle Direction régionale de Marrakech et de l'Agence M-Avenue, la poursuite de la livraison de nouveaux espaces Libres Services Bancaires (LSB) avec près d'une vingtaine d'agences équipées ;

M-Avenue, la poursuite de la livraison de nouveaux espaces Libres Services Bancaires (LSB) avec près d'une vingtaine d'agences équipées ; le programme de transformation digitale avec le lancement du portail e-banking corporate et des nouvelles versions de MyCDM Mobile et de MyCDM Web intégrant de nouvelles fonctionnalités au service des clients. Le Conseil de Surveillance remercie le Directoire et l'ensemble des équipes de Crédit du Maroc pour leur engagement et leur contribution aux réalisations du premier semestre 2022. Compte tenu de la décision de Crédit du Maroc Capital de cesser son activité, l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, au vu de la demande de retrait d'agrément formulée par Crédit du Maroc Capital le 14 février 2022, a prononcé en date du 26 juillet 2022 le retrait d'agrément de la société de bourse Crédit du Maroc Capital. LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE AU 30 JUIN 2022 : La BERD et Crédit du Maroc signent un nouveau partenariat portant sur une nouvelle ligne de financement pour accélérer la transition verte au Maroc

Crédit du Maroc - Résultats consolidés au 31 décembre 2021

Crédit du Maroc décroche de nouveau le Label RSE de la CGEM

Changement à la Présidence du Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc

Crédit du Maroc - Résultats consolidés au 31 mars 2022

Crédit du Maroc choisit M Avenue pour y installer sa nouvelle Direction Régionale à Marrakech. Contact Presse - Communication financière : Mouna Benrhanem - mouna.benrhanem@ca-cdm.ma Site web : wwww.creditdumaroc.ma - Centre de Relation Clients : 3232 Lien pour télécharger le livret financier : https://www.creditdumaroc.ma//sites/default/files/livret_financier_resultats_au_30_juin_2022.pdf 4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS BILAN CONSOLIDÉ IFRS AU 30 JUIN 2022 (En milliers de DH) ACTIF CONSOLIDÉ NOTES 30/06/2022 31/12/2021 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 1 462 061 1 924 697 des chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3.5 2 944 493 2 617 555 Actifs financiers détenus à des fins de transactions 3.5 2 598 393 2 239 542 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 3.5 346 100 378 013 Instruments dérivés de couverture - - Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3.3 3 345 659 2 932 317 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 3.3 3 345 659 2 932 317 capitaux prores recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur - - par capitaux propres non recyclables Titres au coût amorti 3.2 10 521 13 884 Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés, 3.2 3 581 340 3 334 880 au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 3.2 46 937 862 46 079 164 Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couvert en taux - - Placements des activités d'assurance - - Actifs d'Impôt Exigible 3.8 83 217 75 448 Actifs d'impôt différé 3.8 96 817 154 189 Comptes de régularisation et autres actifs 3.4 378 681 339 490 Actifs non courants destinés à être cédés - - Participations dans des entreprises mises en équivalence - - Immeubles de placement - - Immobilisations corporelles 3.6 1 452 545 1 410 030 Immobilisations incorporelles 3.6 527 458 464 321 Ecarts d'acquisition - - TOTAL 60 820 653 59 345 976 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ IFRS AU 30 JUIN 2022 (En milliers de DH) COMPTE DE RÉSULTAT NOTES 30/06/2022 30/06/2021 Intérêts, rémunérations et produits assimilés 2.2 1 132 645 1 106 810 Intérêts, rémunérations et charges assimilés 2.2 141 902 155 292 Marge d'Intérêt 990 743 951 518 Commissions (Produits) 2.3 231 283 223 109 Commissions (Charges) 2.3 17 674 15 073 Marge sur Commissions 213 609 208 036 Gains ou pertes nets résultant des couvertures de position nette - - Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur 2.5 130 786 96 085 par résultat Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 131 533 94 242 Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat -747 1 843 Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur 2.6 -121 -352 par capitaux propres Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en -121 -352 capitaux propres recyclables Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés - - en capitaux propres non recyclables (dividendes) Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente - - Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs - - financiers au coût amorti Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers - - au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par résultat Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs financiers à la juste - - valeur par résultat Produits des autres activités 10 564 3 081 Charges des autres activités 60 673 51 609 PRODUIT NET BANCAIRE 1 284 907 1 206 760 Charges générales d'exploitation 601 169 567 057 Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 92 384 85 047 immobilisations incorporelles et corporelles Résultat Brut d'Exploitation 591 354 554 656 Coût du risque (*) 2.1 -10 499 -66 642 Résultat d'Exploitation 580 856 488 014 Quote-Part du résultat net des entreprises associées et des - - coentreprises mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs 2.4 23 188 -803 Variations de valeur des écarts d'aquisition - - Résultat avant Impôt 604 044 487 210 Impôts sur les résultats 3.8 277 958 208 280 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net 326 086 278 930 Intérêts minoritaires 1 373 1 140 Résultat net Part du groupe 324 712 277 790 Résultat par action 29,84 25,53 Résultat dilué par action 29,84 25,53 Résultat de base par action des activités poursuivies 29,84 25,53 Résultat de base par action des activités abandonnées - - Le coût du risque tient compte de la revue annuelle des paramètres de calcul des provisions sur les encours sains (Bucket 1&2) et les encours en souffrance (Bucket 3), ainsi que de la première application de la LGD modèle du groupe CDM en lieu et place de la LGD forfaitaire sur ces mêmes encours.

Ces changements ont eu un impact positif sur le coût du risque du premier semestre 2022. (En milliers de DH) PASSIF CONSOLIDÉ NOTES 30/06/2022 31/12/2021 Banques centrakes, Trésor public, Service des chèques postaux 9 16 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3.9 18 213 5 190 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 3.9 18 213 5 190 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option - - Instruments dérivés de couverture - - Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés 3.1 3 608 437 3 092 330 Dettes envers la clientèle 3.1 46 394 493 46 239 136 Titres de créance émis 3.1 1 010 438 602 500 Passifs d'impôt exigibles 3.8 96 610 124 421 Passifs d'impôt différé 3.8 12 673 15 302 Comptes de régularisation et autres passifs 3.4 1 540 976 1 144 410 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - Provisions techniques des contrats d'assurance - - Provisions 3.7 531 735 567 018 Subventions et fonds assimilés - - Dettes subordonnées et fonds spéciaux de garantie 1 273 496 1 251 665 Capitaux propres 6 333 573 6 303 988 Capital et réserves liées 3 859 722 3 859 722 Réserves consolidées 2 099 867 1 748 611 Part du groupe 2 043 101 1 694 129 Part des minoritaires 56 766 54 482 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 47 898 64 292 Part du groupe 47 898 64 292 . Part des minoritaires - - Résultat net de l'exercice 326 086 631 363 Part du groupe 324 712 627 392 Part des minoritaires 1 373 3 971 TOTAL 60 820 653 59 345 976 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 30 JUIN 2022 (En milliers de DH) FLUX DE TRÉSORERIE 30/06/2022 31/12/2021 Résultat avant impôts 604 044 1 057 622 Résultat net des activités abandonnées - - +/- Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles 92 384 178 153 et incorporelles +/- Dotations nettes pour dépréciation des écarts d'acquisition et des - - autres immobilisations +/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers -123 575 -422 256 +/- Dotations nettes aux provisions -35 316 -121 318 +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence - - +/- Perte nette/(gain net) des activités d'investissement 23 188 -3 866 +/- Perte nette/(gain net) des activités de financement 29 769 -23 675 +/- Autres mouvements 76 463 6 077 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant 62 912 -386 887 impôts et des autres ajustements +/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés -308 032 3 293 490 +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle -625 904 -15 843 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -721 125 -1 839 499 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non 262 693 -69 842 financiers +/- Flux liés aux activités destinées à être cédées - - - Impôts versés -213 601 -365 824 Diminution/(augmentation) nette des actifs et des passifs provenant -1 605 969 1 002 481 des activités opérationnelles Flux nets de trésorerie généré par l'activité opérationnelle -939 013 1 673 217 +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations - - +/- Flux liés aux immeubles de placement - - +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -221 223 -365 742 Flux nets de trésorerie lié aux opérations d'investissement -221 223 -365 742 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -283 510 -56 588 +/- Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 400 000 -1 200 000 Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 116 490 -1 256 588 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et 3 403 2 507 équivalent de trésorerie Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents -1 040 343 53 394 de trésorerie COMPOSITION DE LA TRÉSORERIE 30/06/2022 31/12/2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 3 218 375 3 164 981 Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif) 1 925 068 2 559 758 Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des 1 293 307 605 223 établissements de crédit Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 178 032 3 218 375 Caisse, Banques centrales, CCP (actif & passif) 1 462 675 1 925 068 Comptes (actif & passif) et prêts/emprunts à vue auprès des 715 357 1 293 307 établissements de crédit Variation de la trésorerie nette -1 040 343 53 394 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Crédit du Maroc SA published this content on 01 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 August 2022 09:03:03 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur CRÉDIT DU MAROC S.A. 11:04 CREDIT DU MAROC S A : CDM - Résultats financiers du 1er semestre 2022 PU 29/07 CREDIT DU MAROC S A : CDM - CP suite à la mise à jour annuelle du dossier d'information re.. PU 22/06 CDM : Détachement du dividende PU 15/06 CREDIT DU MAROC S A : Crédit du Maroc - CP post AGO du 14 juin 2022 PU 14/06 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 13/05 CRÉDIT DU MAROC S.A. : Assemblée générale ordinaire CO 04/05 Crédit du Maroc S.A. annonce les résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2022 CI 28/04 CDM : CP relatif à la signature d'un accord portant sur la cession de la participation de .. PU 28/04 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 28 avril 2022 AO 28/04 CREDIT AGRICOLE S A : A suivre aujourd'hui AO