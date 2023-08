Acteur économique responsable et engagé auprès de son environnement économique et social, la BMCI inscrit la finance durable au cœur de son modèle de croissance et de sa stratégie d'entreprise et

l'Etranger), Professionnels et Entreprises. Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de 300 agences au Maroc, toute l'expertise et le savoir- faire de ses filiales et entités spécialisées, notamment en matière de Corporate Finance, de Transactions Boursières, de Leasing, etc… La BMCI occupe également une position de référence dans le domaine du commerce international, grâce notamment au Trade Center BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.

Pour CIH BANK l'acquisition de BMCI AM s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à offrir à sa clientèle de nouveaux produits innovants de placement et de gestion d'épargne, en phase avec son ADN digital, et renforcer ainsi sa position en tant que distributeur des produits OPCVM sur le marché marocain, tous segments confondus.

Dans un contexte de transformation et animées par la volonté de proposer les meilleures offres à leurs clients et prospects sur le marché, la BMCI et CIH BANK ont annoncé, le 17 février 2023, la conclusion d'un accord de partenariat stratégique portant sur l'activité de gestion d'OPCVM.

au service de la performance économique. La gouvernance de la BMCI est animée par une culture de responsabilité et d'intégrité, fondée sur les meilleures pratiques, associant le Conseil de Surveillance, les actionnaires, l'encadrement et l'ensemble des collaborateurs de la Banque pour promouvoir l'action à long terme de la BMCI et garantir son impact positif sur la société.

A propos de BNP Paribas :

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l'ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection ; et Corporate

Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d'un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l'Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d'une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l'ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d'un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

A propos de CIH BANK :

Acteur majeur dans le développement de l'économie marocaine depuis plus de cent ans, CIH BANK est une banque universelle œuvrant dans tous les métiers bancaires. La Banque se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur pionnier dans la digitalisation des services bancaires au niveau de la place.

L'innovation aujourd'hui, est au cœur de la stratégie de la banque lui permettant ainsi d'offrir à ses clients des produits innovants, adaptés et responsables et de poursuivre ses efforts de bancarisation et d'inclusion économique, par la digitalisation et la gratuité des services de base.

Conjuguant digitalisation et proximité, elle est en effet, une banque phygitale dans toute sa composante utilisant plusieurs canaux pour gérer la relation avec ses clients : Agences, sites web, applications mobiles, GAB, Centre de Relation Client… offrant ainsi une expérience multicanal et multiservice riche et diversifiée à ses clients particuliers, professionnels et entreprises.

Par ailleurs, CIH BANK couvre l'ensemble des activités bancaires et financements spécialisés à travers ses filiales spécialisées dans la finance participative, le crédit consommation et Leasing, la location longue durée, le courtage en assurance, la titrisation, la gestion des OPCI.

Acteur économique responsable, CIH BANK a adopté une stratégie RSE globale et intégrée, visant à ancrer la Banque dans son environnement et accompagner les entreprises dans le financement de la transition énergétique.

Aujourd'hui, CIH BANK est présente dans toutes les régions du Maroc,