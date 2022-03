Credit Immobilier et Hôtelier Societe Anonyme : CIH Bank - Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 15 juin 2022 14/03/2022 | 14:14 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2021 DU GROUPE CIH BANK Chiffres sociaux Dépôts clientèle : 57 MMDH (+14,4%) Crédits clientèle : 61 MMDH (+14,4%) PNB : 2.506 MDH (+ 11,1%) RN : 467 MDH (+87,1%) Sous la Présidence de M. Lotfi SEKKAT, le Conseil d'Administration de CIH Bank s'est réuni le jeudi 10 Mars 2022 pour examiner l'activité et les résultats sociaux et consolidés au 31 Décembre 2021, ainsi que les divers points inscrits à son ordre du jour. Faits marquants de l'année 2021 Au titre de l'exercice 2021, le Groupe CIH BANK a continué sa contribution active dans le financement de l'économie destinée à relancer l'activité des entreprises, particulièrement les TPME ainsi que l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Sur le volet activité, le Groupe CIH BANK poursuit sa dynamique commerciale portée par le développement continu des offres orientées vers le digital, la satisfaction des besoins de la clientèle et par l'extension de son réseau avec 6 nouvelles agences et 63 automates de retraits et de dépôts supplémentaires. L'année 2021 a été également marquée par le lancement d'une nouvelle version d'ouverture des comptes distance selon un processus entièrement digitalisé, et par l'enrichissement de son canal digital avec de nouvelles offres et fonctionnalités de CIH Mobile & CIH Net. La Banque a aussi renouvelé sa quadruple certification ISO 9001 V 2015 des activités : Monétique, Crédits Immobiliers, Bancassurance et Financement des entreprises. Résultats commerciaux (Chiffres consolidés) Chiffres consolidés Dépôts clientèle : 63 MMDH (+17,1%) Crédits clientèle : 74 MMDH (+18,1%) PNB : 3.107 MDH (+12,6%) RNPG : 603 MDH (+647,7%) (*) Evolution par rapport à décembre 2020 28,0% Crédits hors Immobiliers 41,9 (en MMDH) 32,8 Déc. 20 Déc. 21 Le total bilan consolidé s'établit à 106,4 MMDH en progression de 18,8% par rapport à décembre 2020. Indicateurs de rentabilité 12,6% Produit Net Bancaire 3.106,6 (en MDH) 2.759,7 Déc. 20 Déc. 21 Avec une collecte nette de 9,2 MMDH, les dépôts clientèle progressent de +17,1% par rapport à Décembre 2020, et s'établissent à 63 MMDH. Sur base individuelle, ces dépôts sont composés essentiellement de ceux de CIH BANK à hauteur de 57,5 MMDH et de ceux d'UMNIA BANK à concurrence 3 MMDH. La collecte annuelle en ressources à vue a progressé de +21,3 % par rapport à 2020, constituant ainsi 78% de la collecte globale. 17,1% Dépôts clientèle (en MMDH) 53,8 63,0 Déc. 20 Déc. 21 En hausse de 18,1% par rapport à Décembre 2020, les encours crédits consolidés ont atteint 74,4 MMDH. Sur base individuelle, les crédits de CIH BANK s'établissent à 60,2 MMDH, tandis que SOFAC et UMNIA BANK contribuent respectivement à hauteur de 9,4 MMDH et 4,8 MMDH. 18,1% Crédits clientèle (en MMDH) 63,0 74,4 Déc. 20 Déc. 21 Représentant 56,4% de l'encours des crédits consolidés, les crédits hors immobilier enregistrent une hausse de 28 % par rapport à Décembre 2020, pour s'établir à 41,9 MMDH. La Banque consolide ainsi sa politique de diversification des emplois clientèle. Le PNB consolidé s'élève à 3 106,6 MDH en accroissement de +12,6% par rapport à Décembre 2020. Cette évolution résulte principalement de la progression de la marge nette d'intérêt de 22,2% suite à la croissance de l'activité commerciale. En social, le produit net bancaire de CIH BANK s'établit à 2 506,2 MDH, en croissance de +11,1% par rapport à Décembre 2020. Le résultat brut d'exploitation consolidé s'établit à 1 388,7 MDH en hausse de +30,5% par rapport à Décembre 2020. Le coût du risque en consolidé s'établit à 456,5 MDH affichant une baisse de -54,2% par rapport à Décembre 2020. Ainsi, le taux du coût du risque est de 0.59% contre 1,51% une année auparavant. En social, le coût du risque s'élève à 370,8 MDH soit une baisse de - 54,8%, correspondant à un taux de coût du risque de 0,56% contre 1,22% en Décembre 2020. Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 603,0 MDH à fin Décembre 2021 contre 80,7 MDH à fin Décembre 2020. En social, le résultat net à Décembre 2021 s'élève à 466,6 MDH contre 249,3 MDH par rapport à la même période en 2020. Décision du Conseil A l'issue de la présentation des résultats annuels et après avoir entendu les rapports des Comités d'Audit et des Risques ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 Décembre 2021. Le Conseil a décidé de proposer à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende ordinaire de 14 dirhams par action, payable à compter du 1er juillet 2022. Le Conseil d'Administration note avec satisfaction les performances commerciales et financières réalisées par la Banque courant l'année 2021 et ce en dépit du contexte difficile. Le Conseil d'Administration félicite l'ensemble des équipes du Groupe CIH BANK pour leur engagement et leur mobilisation en faveur de la clientèle. AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Les actionnaires du Crédit Immobilier et Hôtelier sont convoqués au siège social, 187 avenue Hassan II - Casablanca, en Assemblée Générale Ordinaire : Le Mercredi 15 Juin 2022, à 15 Heures à l'effet de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ratification des modalités de convocation ; Lecture et examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ; Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ; Lecture et examen du rapport général des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ; Lecture et examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 ; Affectation du résultat ; Jetons de présence ; Programme d'émissions obligataires ; Pouvoirs en vue des formalités légales. Modalités de participation à l'Assemblée : Les actionnaires titulaires d'actions nominatives ont le droit d'assister à cette Assemblée sur simple justification de leur identité dès lors qu'ils s'inscrivent sur le registre des actions nominatives de la Société clos le 31 Décembre 2021 approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les comptes de l'exercice 2021, tels qu'ils ont été établis et présentés et faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 466.558.624 Dirhams pour les comptes sociaux. L'Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Conseil d'Administration, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2021. TROISIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, donne quitus aux Commissaires aux Comptes de l'accomplissement de leur mission. QUATRIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels : Constate que le bénéfice distribuable, compte tenu du report à nouveau créditeur de 564.992.682 Dirhams est de 1.017.051.107 Dirhams ;

Décide de fixer le montant du dividende à 14 Dirhams l'action ;

Prend acte que le montant total à distribuer à titre de dividendes pour l'exercice 2021 s'élève à

396.546.290 Dirhams ;

396.546.290 Dirhams ; Décide d'affecter le solde du bénéfice distribuable au report à nouveau, pour un montant de

620.504.817 Dirhams ;

depuis au moins cinq (5) jours avant la date de la réunion. Les actionnaires détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à cette Assemblée doivent être munis d'une pièce d'identité ainsi que d'un certificat attestant le dépôt d'au moins une (1) action auprès d'un établissement agrée cinq (5) jours au moins avant la date de l'Assemblée. • Modalités de vote par procuration Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale en procédant à la signature d'un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au Secrétariat Général du Groupe CIH Bank au siège social de la banque. Ce modèle de pouvoir peut être également téléchargé sur le site internet du CIH Bank : http://www.cihbank.ma/corporate/espace-financier/communiques : Avis de convocation à l'Assemblée Récapitulatif de l'affectation des résultats - exercice clos 2021 Bénéfice de l'exercice Déduction des pertes antérieures Bénéfice de l'exercice après déduction des pertes Réserve légale (-) Report à nouveau bénéficiaire de l'exercice antérieur Nouveau solde formant le bénéfice distribuable de l'exercice Nombre d'actions Dividende par action Sommes distribuables à titre de dividendes aux actionnaires Le solde non distribué affecté en totalité au compte report à nouveau Montants en Dirhams 466 558 624 0 466 558 624 14 500 199 564 992 682 1 017 051 107 28 324 735 14 396 546 290 620 504 817 Générale Ordinaire. • Modalités de vote par correspondance Les actionnaires peuvent voter au moyen du formulaire de vote qui est mis à la disposition des actionnaires au Secrétariat Général du Groupe CIH Bank. Ce formulaire de vote par correspondance peut être également téléchargé sur le site internet du CIH Bank : www.cihbank.ma, rubrique http://www.cihbank. ma/corporate/espace-financier/communiques : Avis de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire. Les textes et projet de résolutions ainsi que l'ensemble des documents et informations visés aux articles 121 et 121 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, sont mis à la disposition du public sur le site internet du CIH : www.cihbank.ma. Les actionnaires réunissant les conditions exigées par l'article 117 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée. Leurs demandes doivent être adressées sous pli recommandé, avec accusé de réception, au siège social, à l'adresse de contact donnée ci-dessous. Les actionnaires seront accueillis au siège social du Crédit Immobilier et Hôtelier, 187, avenue Hassan II, le mercredi 15 juin 2022, à partir de 15 heures. Il est à rappeler, à cet égard, que les états de synthèse au titre de l'exercice 2021 ont été publiés dans le journal suivant dûment habilité à recevoir les annonces légales : • Le Matin : 14 Mars 2022 Données de contact : M. AMAL MOUHOUB Tel : 05 22 47 94 24 Adresse : Siège Social du Crédit Immobilier et Hôtelier, 187 Avenue Hassan II

Tel : 05 22 47 94 24

Adresse : Siège Social du Crédit Immobilier et Hôtelier, 187 Avenue Hassan II Projet de résolutions à présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires ratifie les modalités de la convocation faite par le Conseil d'Administration dans le fond et dans la forme et la considère valable dans tous ses effets. Elle en donne au Conseil décharge définitive. DEUXIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice CINQUIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de ne pas allouer de jetons de présence au titre de l'exercice 2022. SIXIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial sur les conventions susceptibles d'être visées par les articles 56 et suivants de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport. SEPTIÈME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, sur proposition du Conseil d'Administration, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, autorise le Conseil d'Administration à mettre en place un programme d'émissions obligataires, classiques ou subordonnées, avec ou sans appel public à l'épargne, plafonné à 6 milliards de dirhams, réalisable en une ou plusieurs fois, en application de dispositions des articles 292 à 315 de la loi N°17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée. HUITIEME RESOLUTION : L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, l'Assemblée Générale Ordinaire délègue, en vertu de l'article 294 de la loi N°17-95 au Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation, dans les limites légales et réglementaires, les pouvoirs nécessaires à l'effet : De procéder, aux périodes qu'il jugera convenables avant l'expiration du délai de cinq (5) ans à l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ;

D'arrêter les proportions, conditions et modalités du ou des emprunts obligataires présentement autorisés selon ce qu'il jugera convenable et conforme à l'intérêt social, dans la limite du montant de 6 milliards de dirhams. Cette délégation conférée par l'Assemblée Générale Ordinaire au conseil d'administration est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de la tenue de la présente Assemblée. NEUVIEME RÉSOLUTION : L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. EXTRAITS DES NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021 En application de la circulaire n° 56/G/2007 émise par Bank Al Maghrib en date du 08 octobre 2007, notamment l'article 2 relatif à la date d'entrée en vigueur du chapitre 4 « Etats financiers consolidés », les états financiers consolidés du Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier sont préparés en conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS. Pour établir et publier les présents états financiers consolidés, le Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier applique : Les dispositions du chapitre 4 du Plan Comptable des Etablissements de Crédit (PCEC) publié en date du 08 octobre 2007 ;

Le référentiel de l'IASB (International Accounting Standards Board), qui comprend :

Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs annexes et guides d'application ; Les interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) et SIC (Standards Interpretation Committee).

NORMES, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES PAR LE GROUPE Bases d'évaluation Les états financiers consolidés sont présentés en milliers de dirhams, arrondis au millier le plus proche. Ils sont établis sur la base des conventions de la juste valeur et du coût historique : Juste valeur : pour les actifs financiers à la juste valeur par résultat, les actifs financiers à la juste valeur par Capitaux Propres et les instruments dérivés.

Coût : pour les autres actifs financiers tels que les prêts et créances et les dettes

Coût : pour les autres actifs et passifs non financiers. Bases de présentation Les états financiers du Groupe sont présentés en retenant le modèle IFRS préconisé par Bank Al Maghrib au niveau du chapitre 4 du Plan Comptable des Etablissements de Crédit. Méthodes d'évaluation IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont inscrites au coût d'acquisition initial diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. Les immobilisations incorporelles identifiables acquises dont la durée d'utilité est définie sont amorties linéairement en fonction de leur propre durée d'utilité dès leur mise en service. Les éléments comptabilisés en immobilisations incorporelles portent essentiellement sur les logiciels acquis. Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d'acquisition diminué des amortissements ou des dépréciations constatées depuis leur date d'acquisition. Immobilisations corporelles Conformément à la norme IAS 16, les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition historique, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes de valeur. Certaines catégories d'actifs telles que les terrains et constructions sont évaluées à la juste valeur. Les coûts d'emprunts relatifs aux capitaux utilisés pour financer les investissements, pendant la période de construction ou d'acquisition, sont intégrés dans le coût historique lorsque les actifs concernés sont éligibles selon la norme IAS 23 « coûts d'emprunts ». Les coûts d'entretien courants sont comptabilisés en charges de la période à l'exception de ceux qui prolongent la durée d'utilisation ou augmentent la valeur du bien concerné qui sont alors immobilisés. Les amortissements sont pratiqués selon le mode linéaire en fonction des durées d'utilité des immobilisations corporelles ou de leurs composants. Immeubles et constructions Exploitation : Catégorie Composants Durée d'utilité Catégorie A Gros œuvre, terrassement 50 Catégorie B Façade, menuiserie, revêtements et aménagements 30 extérieurs, faux plafond Catégorie C Etanchéité, électricité, précablage 15 Catégorie D Ascenseurs, plomberie et sanitaire, climatisation, 10 réseau téléphonique Conformément à l'option offerte par la norme IAS 16, les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût amorti qui correspond au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des éventuelles pertes de valeurs. IMMEUBLES DE PLACEMENT Les immeubles de placement sont les biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers, pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour les utiliser dans la production et la fourniture de biens et de services ou à des fins administratives ou les vendre dans le cadre de l'activité ordinaire. Conformément à l'option offerte par la norme IAS 40, les immeubles de placement sont comptabilisés au coût diminué du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur, avec indication de la juste valeur en annexes. Les amortissements des immeubles de placement sont pratiqués selon le mode linéaire en fonction des durées d'utilité suivantes : Immeubles et constructions Hors Exploitation Catégorie Composants Durée d'utilité Catégorie A Gros œuvres terrassement, structure métallique 50 Catégorie B Menuiserie, revêtement, cloisons amovibles et aménagement extérieurs 15 Catégorie C Ascenseurs, plomberie et sanitaire, climatisation, équipements 10 cuisines, étanchéité, électricité Catégorie D Equipements hôteliers, mobiliers, équipements piscine, peinture 5 CONTRATS DE LOCATION La norme IFRS 16 « Contrat de Location » remplace la norme IAS 17 à compter du 1er janvier 2019. Elle modifie la comptabilisation des contrats de location. Pour tout contrat de location simple et de financement, le preneur devra reconnaître à son bilan un actif représentatif du droit d'utilisation du bien loué et une dette représentative de l'obligation de paiement des loyers. Dans le compte de résultat, la charge d'amortissement de l'actif est enregistrée au compte de résultat sur la ligne « Charges des autres activités » ainsi que la charge d'intérêt sur la dette. Options retenues : Pour identifier les contrats de location qui entrent dans le périmètre de la norme, voici les critères retenus : 1 Le loueur a t-il le droit réel de Non substituer l'actif ? Oui 2 Le locataire-il la quasi-totalité de l'avantage écolomique ? Ce n'est pas une Oui Oui location 3 Le locataire-ildécide-t-il- comment et dans quel but l'actif est utilisé ? Ce une location Oui Le Groupe a utilisé les deux mesures de simplification proposées par la norme IFRS 16 portant sur les contrats à court terme (durée de 12 mois ou moins) et sur les contrats à actifs sous-jacents de faible valeur, dont la valeur est inférieure ou égale au seuil proposé par l'IASB, à savoir 5000 USD. Durée retenue : La durée pendant laquelle le Groupe a généralement utilisé des types particuliers de biens (loués ou détenus en propre) auparavant et les raisons économiques sous-jacentes ont été utilisées pour déterminer si le groupe a la certitude raisonnable d'exercer une option ou de ne pas l'exercer. Le passif lié au contrat de location est égal à la valeur actualisée des paiements de loyers et des paiements estimés à la fin du contrat (pénalités de résiliation le cas échéant et la garantie de la valeur résiduelle si applicable). Le taux utilisé pour l'actualisation de ces paiements est le taux d'endettement marginal qui correspond au taux de refinancement sur le marché financier sur des durées équivalentes à celles des dettes locatives TEST DE DEPRECIATION ET PERTES DE VALEUR DES ACTIFS Conformément aux dispositions de la norme IAS 36, le Groupe examine au moins une fois par an les valeurs comptables des immobilisations corporelles et incorporelles à durée d'utilité définie afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice montrant que ces actifs ont pu perdre de la valeur. Si un tel indice existe, la valeur recouvrable de l'actif est estimée afin de déterminer, s'il y a lieu, le montant de la perte de valeur. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et sa valeur d'utilité. Les Goodwill et immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée font l'objet d'un test de dépréciation annuel. Un test de dépréciation complémentaire est réalisé à chaque fois qu'un indice de perte de valeur a pu être identifié. Lorsque la valeur recouvrable d'une unité génératrice (UGT) de trésorerie est inférieure à sa valeur comptable, une perte de valeur est alors comptabilisée en résultat. Cette perte de valeur est affectée en premier lieu à la valeur du goodwill au bilan. Le reliquat est affecté au reste des actifs inclus dans l'UGT au prorata de leurs valeurs comptables. La valeur recouvrable des UGT est déterminée à partir des projections actualisées des flux de trésorerie futurs d'exploitation sur une période de 5 ans et le calcul d'une valeur terminale. Le calcul de cette valeur est effectué via la projection du cash flow normatif à l'infini. Le taux d'actualisation retenu est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré du capital. JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont évalués à leur juste valeur telle que définie par la norme IFRS 13. Celle-ci correspond au prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché, sur le marché principal ou le marché le plus avantageux, à la date d'évaluation. Après la comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont évalués en fonction de leur classification soit au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif (TIE), soit à leur juste valeur telle que définie par IFRS 13. La norme classe les justes valeurs selon trois niveaux en fonction de l'observabilité des données d'entrée utilisées dans l'évaluation. Niveau 1 : justes valeurs correspondant à des cours sur des marchés actifs Sont présentés en niveau 1 les instruments financiers directement cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation. Il s'agit notamment des actions et obligations cotées sur un marché actif.

justes valeurs correspondant à des cours sur des marchés actifs Sont présentés en niveau 1 les instruments financiers directement cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation. Il s'agit notamment des actions et obligations cotées sur un marché actif. Niveau 2 : justes valeurs évaluées à partir de données directement ou indirectement observables, autres que celles de niveau 1. Sont présentés en niveau 2 les actions et obligations cotées sur un marché considéré comme inactif, ou non cotées sur un marché actif, mais pour lesquelles la juste valeur est déterminée en utilisant une méthode de valorisation couramment utilisée par les intervenants de marché (tels que des méthodes d'actualisation de flux futurs) et fondée sur des données de marché observables ;

justes valeurs évaluées à partir de données directement ou indirectement observables, autres que celles de niveau 1. Sont présentés en niveau 2 les actions et obligations cotées sur un marché considéré comme inactif, ou non cotées sur un marché actif, mais pour lesquelles la juste valeur est déterminée en utilisant une méthode de valorisation couramment utilisée par les intervenants de marché (tels que des méthodes d'actualisation de flux futurs) et fondée sur des données de marché observables ; Niveau 3 : justes valeurs pour lesquelles une part significative des paramètres utilisés pour leur détermination ne répond pas aux critères d'observabilité. INSTRUMENTS FINANCIERS La norme IFRS9 « Instruments financiers », remplace la norme IAS39 « Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation » dès le 1er janvier 2018. Elle modifie en profondeur les règles actuelles de classement et d'évaluation des instruments financiers, ainsi que le modèle de dépréciation applicables à ces actifs. Elle aligne également davantage la comptabilité de couverture et la gestion des risques des entreprises. EXTRAITS DES NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2021 Méthodologie de classification et d'évaluation des actifs financiers : Les éléments saillants apportés par la norme consistent en : La réduction du nombre de catégories d'actifs : trois au lieu des quatre proposées par IAS 39 (coût amorti, juste valeur par capitaux propres et juste valeur par résultat, qui devient la catégorie par défaut) ;

La classification selon deux critères : le modèle de gestion et les caractéristiques des flux de trésorerie des actifs financiers considérés. Dans le cadre de l'IFRS 9, le portefeuille est segmenté en trois Buckets en utilisant la notion de dégradation significative depuis l'origine : • Bucket 1 (Encours pour lesquels le risque de crédit n'a pas augmenté significativement depuis le comptabilisation initiale) > Comptabilisation d'une dépréciation égale aux pertes attendues suite à un défaut qui interviendrait dans une période de 12 moisaprès la clôture comptable. • Bucket 2 (Encours pour lesquels le risque de crédit a augmenté significativement depuis la Liens entre le classement sous IAS 39 et le classement sous IFRS 9 : Avant : IAS 39 Désormais, deux critères 5 catégories déterminent la classification pour les prêts et les titres de dette Prêt et Créances (LetR) Critère 1 : Analyse du modelé de gestion Actifs financiers détenus jusqu'à échéance (HTM) Critère 2 : Analyse des Actif financiers disponibles caractéristiques du contrat à la vente (AFS) Actifs financiers détenus à des fins de transaction (HFT) Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option (JVRO) Apres : IFRS 9 3 catégories Cout Amorti Juste valeur par oci Recyclables

Non recyclables Juste valeur par résultat comptabilisation initiale) > Comptabilisation d'une dépréciation égale aux pertes attendues suite à un défaut qui interviendrait sur la maturité du crédit. • Bucket 3 (Encours des crédits douteux ou litigieux ou créances en défaut) > Comptabilisation d'un dépréciation égale aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie résiduelle de l'actif financier. DECOMPTABILISATION D'ACTIFS OU DE PASSIFS FINANCIERS Un actif financier tel que défini par la norme IFRS 9 « Instruments financiers » est sorti du bilan en tout ou en partie lorsque le Groupe n'attend plus de flux de trésorerie futurs de celui-ci et transfère la quasi-totalité des risques et avantages qui lui sont attachés. Le Groupe décomptabilise un passif financier seulement lorsque ce passif financier est éteint, c'est- à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est éteinte, est annulée ou est arrivée à expiration. DETTES Les dettes émises par le Groupe sont enregistrées initialement à leur coût qui correspond à la juste valeur des montants empruntés nets des frais de transactions. Ces dettes sont évaluées en date de clôture à leur coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif et sont enregistrées Le premier critère vise à comprendre la manière dont sont gérés, par le métier, les actifs au niveau du portefeuille. Le modèle de gestion correspond à la stratégie de gestion définie par le management. L'établissement détermine le modèle de gestion selon l'une des trois options définies par la norme : La collecte des flux de trésorerie contractuels soit le modèle de gestion « Collecte » ;

La collecte des flux contractuels et la vente des actifs soit le modèle de gestion « Collecte et Vente » ;

Les autres intentions de gestion soit le modèle de gestion « Autre / Vente ». Modèle de gestion Collecte Collecte et vente Autre-Vente Satisfaction Cout amorti juste valeur par Juste valeur par OCI recyclables résultat Test SPPI* Non Juste valeur par Juste valeur par Juste valeur par satisfaction résultat résultat résultat Le test SPPI permet d'analyser les caractéristiques des flux de trésorerie d'un contrat/produit et d'apprécier (au regard des dispositions de la norme) si ceux-ci sont composés uniquement du remboursement du principal et d'intérêts sur le principal restant dû. La grille d'analyse du modèle de gestion, grille dédiée à la première application de la norme IFRS 9, permet de documenter le modèle de gestion, selon les critères IFRS 9, en considérant notamment les axes suivants : Description de la nature d'activité de chaque portefeuille : stratégie, intention de gestion, catégories d'instruments utilisés ;

Analyse des opérations de cession ;

Analyse des indicateurs de performance de l'activité. Cette grille d'analyse est renseignée par portefeuilles homogènes. Dépréciation des actifs sous IFRS9 Le modèle de dépréciation prévoit d'une part, l'anticipation des pertes en se basant sur les pertes attendues (ECL) et d'autre part, la prise en compte de prévisions macro-économiques dans la détermination des paramètres de risque (Forward looking). Le périmètre d'application du modèle de dépréciation d'IFRS 9 concerne l'ensemble des prêts et des créances de la banque (Bilan et Hors Bilan) comptabilisés au coût amorti. Ainsi, le périmètre d'application de la norme IFRS 9 pour le CIH concerne : Les créances envers la clientèle

Les créances envers les établissements bancaires

Le portefeuille titres S'agissant des créances à la clientèle, celles-ci sont définies selon une segmentation reposant sur la cartographie risques de crédit arrêtée par la banque. Elle est déclinée par typologie d'activité : Banque des Particuliers et des Professionnels (BPP), Banque de l'Immobilier (BI) et Banque de l'Entreprise(BE). L'apport structurant de la norme IFRS 9 induit de nouvelles règles de provisionnement et de comptabilisation des pertes attendues, et ce dès l'origination du crédit. Cette nouvelle approche apporte une complexité qui consiste en l'estimation des pertes attendues « Expected Credit Loss » (ECL), calculées dans le cadre du provisionnement pour chacune des 3 phases de la vie de l'instrument. IAS 39 • Dépréciation dès l'octroi IFRS9 • Nouveaux paramètres dans le calcul des provisions • Calcul e=de provisions pour les Risque à IAS 39 Provisions sectorielles non-sensibles (sains) ECL 1 an l'origine • ECL ( Expected Credit Loss)* Point in Time* ( Sur les données récentes) ( *Through the cycle*) plus de Risque Sensibles El comptables à maturité volatilité sur les provisions détérioré ECL à maturité (Provisions collectives/ • Approche *Forward looking* : de manière filières) intégration de projection macro- significative économique future En défaut Pertes à maturité • La nécessité de *monitorer* la En défaut Pertes à maturité (Provisions individuelles qualité de crédit durant toute la vie (Provisions individuelles affectées) des contrats affectives) inchangé au bilan en Dettes envers les établissements de crédits, en Dettes envers la clientèle ou en Dettes représentées par un titre. Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont ventilées d'après leur durée initiale ou la nature de ces dettes : dettes à vue (dépôts à vue, comptes ordinaires) et dettes à terme pour les établissements. Ces titres intègrent les opérations de pension, matérialisée par des titres ou des valeurs, effectuées avec ces agents économiques. Dans le cas des dettes financières issues de la comptabilisation des contrats de location-financement, la dette financière constatée en contrepartie de l'immobilisation corporelle est initialement comptabilisée à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les titres de créances émis comprennent les dettes représentées par des titres cessibles émis par le Groupe CIH (certificats de dépôt, obligations, Bons HBM,…), à l'exception des bons de caisse et des dettes subordonnées. Les dettes subordonnées comprennent les dettes émises par le Groupe CIH (tels que les emprunts obligataires subordonnés). Le remboursement desdits emprunts subordonnés, en cas de liquidation, ne peut intervenir qu'après le désintéressement de tous les autres créanciers. COMPTES DE REGULARISATION ET AUTRES ACTIFS ET PASSIFS Comptes de régularisation et autres actifs Les comptes de régularisation comprennent, notamment, lescomptes de règlement et d'encaissement relatifs aux opérations sur titres, les charges constatées d'avance et les produits à recevoir. Les autres actifs comprennent, notamment, les créances sur le personnel, les créances sur les organismes sociaux, les sommes dues par l'Etat (hors actifs d'impôt exigible et différé), les valeurs et emplois divers et les comptes de débiteurs divers qui ne figurent pas dans les autres postes de l'actif. Comptes de régularisation et autres passifs Les comptes de régularisation comprennent, notamment, lescomptes de règlement et d'encaissement relatifs aux opérations sur titres, produits constatés d'avance et charges à payer. Les autres passifs comprennent, notamment, les dettes envers le personnel, les dettes envers les organismes sociaux, les sommes dues à l'Etat (hors passifs d'impôt exigible et différé) et les comptes de créditeurs divers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif. ACTIFS ET PASSIFS EVENRTUELS Actifs éventuels Un actif éventuel est un actif potentiel résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle du Groupe. Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés par le Groupe CIH mais font l'objet d'une communication de cette éventualité d'entrée d'avantages économiques, lorsque leur montant est significatif. Passifs éventuels Un passif éventuel est : une obligation potentielle résultant d'événements passés et dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;

ou

ou une obligation actuelle résultant d'événements passés mais qui n'est pas comptabilisée car :

Il n'est pas probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l'obligation ;

ou Le montant de l'obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés (sauf dans le cadre d'un regroupement d'entreprise conformément à la norme IFRS 3) mais font l'objet d'une communication en notes annexes lorsque leur montant est significatif. AVANTAGES AU PERSONNEL Le Groupe CIH offre un certain nombre d'avantages à ses employés et portant essentiellement sur les éléments suivants: Prime de fin de carrière ;

Prime d'ancienneté ;

